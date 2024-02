La rete delle donne si attiva per aiutare le straniere 

In seno all'associazione di Rete donne Musei è nato un nuovo gruppo formato da donne provenienti da tutto il mondo, che risiedono non solo a Musei, ma anche nei paesi limitrofi. Si riuniscono con cadenza mensile nella sede di via Fermi e si confrontano sulle rispettive culture, lingue e tradizioni. «Si parla anche delle difficoltà legate all'immigrazione - afferma la presidente del sodalizio, Marta Carusi – ma anche delle difficoltà legate alle barriere linguistiche, che impedisce il pieno sviluppo della persona e limita alquanto le relazioni interpersonali e sociali, oltre all'inserimento nel mondo lavorativo». Da cui l’idea di avviarecorsi di italiano riservati alle donne straniere, che si svolgono due volte alla settimana. (p.cab.)

