La rete dell’anno è di Marco Mancosu  

En plein per il Cagliari. Dopo la promozione in Serie A ottenuta ai playoff contro il Bari, i titoli di capocannoniere ed Mvp stagionale di Gianluca Lapadula e di Mvp dei playoff per Leonardo Pavoletti, in casa rossoblù arriva anche il premio per il miglior gol realizzato nel campionato di Serie B, con Marco Mancosu che ha spazzato via la concorrenza, battendo di misura in finale il palermitano Valerio Verre.

Un gol infinito

Il numero 5 del Cagliari ha conquistato il premio grazie all'incredibile rete realizzata lo scorso 5 maggio a Perugia, con il pallonetto infinito scagliato poco prima della linea della metà campo, con una parabola di oltre 50 metri infilatasi proprio sotto la traversa. Realizzazione spettacolare, ma anche la preparazione, con il colpo di tacco e lo scambio volante con Lapadula, hanno favorito il rossoblù. Nella votazione finale, Mancosu ha superato il palermitano Verre, anche lui arrivato all'ultimo step grazie a un gol segnato da metà campo contro il Frosinone. Il cagliaritano ha trionfato con i voti dei tifosi sui canali social della Lega di B. In precedenza, Mancosu aveva eliminato nei quarti di finale il genoano Badelj e in semifinale il barese Salcedo. Dall'altra parte, Verre aveva prima superato la stella del Parma Vazquez e poi Caso del Frosinone. (al.m.)

