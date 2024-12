La rete antiviolenza: un modello da imitare 

A un anno dall'attivazione del tavolo permanente, la rete antiviolenza di genere del distretto sanitario di Macomer è diventato un modello da imitare. Tra i risultati più eclatanti ottenuti in pochi mesi è la formazione tra gli studenti delle scuole medie.

«L'educazione all'affettività e il contrasto alla violenza di genere - recita un comunicato della Asl - sono strettamente legati a uno dei compiti affidati alle scuole, quindi formare i bambini, ragazzi e ragazze, educarli a diventare uomini e donne consapevoli e responsabili nell’esercitare cittadinanza attiva». Dallo scorso marzo, al fine di porre in essere importanti azioni di prevenzione per arginare il fenomeno della violenza di genere, l'équipe del Consultorio Familiare di Macomer, in collaborazione con gli insegnanti, ha guidato una serie di incontri nelle scuole medie sull'educazione all'affettività, dove sono stati formati circa centoventi studenti. «Gli incontri della rete antiviolenza del territorio del Marghine - dice la direttrice del distretto, Maria Giovanna Porcu - proseguiranno anche nel prossimo anno, prestando particolare attenzione ai temi della formazione, prevenzione, procedure e sostegno alle vittime di violenza di genere».

