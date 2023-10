«La rete annullata? È stato giusto così, c’era stato un fallo» 

Triei. Un gesto di fair play all’insegna della sportività, della lealtà e del rispetto. Un ragazzo di 17 anni che va oltre il mero aspetto agonistico e decide che c’è qualcosa di superiore alla voglia e al desiderio di vincere: farlo onestamente. Con la coscienza pulita. «Era giusto così», dice il protagonista di questa storia. Lui si chiama Tommaso Cabiddu, è originario di Triei, studia al quarto anno dell’alberghiero, diventerà maggiorenne il 29 dicembre e gioca a calcio, nella Cos, squadra del Sarrabus e dell’Ogliastra che partecipa al campionato di Serie D nella quale il ragazzo ha esordito quest’anno nel derby contro l’Atletico Uri.

Ma il gesto che ha avuto la giusta risonanza risale a sabato scorso, nella sfida tra Cos e Baunese del campionato Juniores. Cabiddu, scoperto dall’allenatore della prima squadra Francesco Loi e dal suo staff, in precedenza giocava in Seconda categoria con la squadra del suo paese e aveva fatto le giovanili proprio nella Baunese. Cinque giorni fa la sua squadra era passata in vantaggio ma lui ha chiamato l’arbitro spingendolo ad annullare la rete: «Un mio compagno aveva commesso un fallo e l’ho segnalato», spiega.

Ci racconti quei momenti.

«C’è stato uno scontro tra un mio compagno e il portiere della Baunese e, successivamente, un altro tra un loro difensore e lo stesso portiere. Il direttore di gara si è accorto solo del secondo contatto e non del fallo commesso dal mio compagno. Così ha fatto proseguire l’azione e il nostro attaccante ha segnato».

Lei che ha fatto?

«Ho subito segnalato all’arbitro quanto accaduto, cioè il fallo del mio compagno sul portiere avversario».

Nessuna esitazione.

«Assolutamente. Mi sembrava giusto comportarmi in questo modo».

Cosa le hanno detto gli avversari?

«Ho ricevuto i complimenti da tutti, sia dai giocatori sia dallo staff della Baunese».

Purtroppo, come saprà, questi sono casi eccezionali.

«Per me è stato un gesto spontaneo. La nostra società pretende da noi questi atteggiamenti. Ci inculca valori educativi: solidarietà, rispetto per l’avversario e delle regole».

Lei ha fatto all’improvviso un salto di tre campionati: dalla Seconda categoria alla Serie D. Ci racconta come è accaduto?

«Il tecnico Francesco Loi mi ha chiamato per partecipare ai raduni nei mesi di maggio e giugno. Ad agosto sono stato convocato per la preparazione con la prima squadra insieme a Simone Loi, classe 2007, anche lui di Triei».

Se l’aspettava?

«Non ci pensavo minimamente».

È stato schierato subito titolare all’esordio con l’Atletico Uri. Quali le sensazioni?

«Bellissime. Ero tanto emozionato. Il mister mi ha comunicato la decisione il giorno della partita».

È andata pure bene.

«Abbiamo vinto 4-1. Una bella prestazione generale».

Qual è il suo obiettivo?

«Cercare di migliorare il più possibile e aumentare il numero di minuti giocati in questa categoria».

Dopo l’esordio in prima squadra poi ha giocato sempre con la Juniores.

«È positivo per non perdere la condizione fisica. Gli allenamenti però li faccio sempre con la prima squadra».

