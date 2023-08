La resurrezione di Simone Biles 

Chicago. La vittoria principale è quel sorriso spontaneo rivolto al suo pubblico che l'ha attesa per due anni e l'ha festeggiata per il ritorno al successo dopo quel momentaneo addio alle competizioni durante i Giochi Olimpici di Tokyo. La regina della ginnastica, Simone Biles, è tornata nel migliore dei modi con la vittoria degli Us Classic. Ha elettrizzato il pubblico di Chicago con una straordinaria performance, guadagnando 59.100 punti nel concorso generale. La 26enne quattro volte campionessa olimpica ha ottenuto il massimo dei voti su volteggio, corpo libero e trave. Ha archiviato due anni di stop come niente ma, soprattutto, ha messo alle spalle quei “demoni” che l'avevano fermata durante le Olimpiadi di Tokyo.

«Questa giornata significa per me il mondo», ha detto a fine gara. «Dopo tutto quello che è successo a Tokyo, ho lavorato molto su me stessa. Faccio ancora terapia settimanalmente. È stato così eccitante venire a gareggiare qui e sentire la stessa fiducia che avvertivo prima». È apparsa sicura di sé e capace di rifare con naturalezza e sicurezza tutti i movimenti che faceva prima. Anche quel dannato doppio Yurchenko per il quale si era psicologicamente bloccata. I ginnasti li chiamano "twisties". Sono blocchi che possono mettere fine ad una carriera e condizionare anche la vita degli atleti. Nell'agosto 2021 fece un clamoroso passo indietro dalle competizioni. In conferenza stampa spiegò che si sentiva «il peso del mondo sulle spalle" e che si fermava per non penalizzare le sue compagne di squadra in nazionale. Su di lei pesavano le attese di vittorie e quegli abusi che, insieme a tutte le sue compagne, aveva subito negli anni dall'ex medico della nazionale che ora sta scontando 170 anni di carcere. Il ritiro la fece apparire fragile e umana, creando empatia nei suoi confronti. Da allora si è presa cura di sé, ad aprile si è sposata e a maggio ha deciso anche di ritornare in palestra per riprovarci. Fino al nuovo debutto di oggi: più matura, più umana e sempre vincente.

