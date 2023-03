La “restanza” è un atto di coraggio 

Si sa, la Sardegna è anche isola dei centenari. Luogo paradisiaco nel quale si vive bene, e molti sostengono «meglio che altrove». Per definire e indicare un’area demografica o geografica dove la speranza di vita è notevolmente più alta rispetto ad altri posti si utilizza il termine “Blue Zone”. E con l’obiettivo di esaltare ed esplorare il rapporto tra Terra, Tempo e Generazioni (volutamente in maiuscolo) in alcuni paesi simbolo della realtà rurale della Sardegna nasce l’appuntamento “Centenarians’ Songs. Blue Zone Sardinia”, una produzione di videoarte che grazie al canto e alla musica popolare propone una narrazione originale e innovativa di un’area, il Marghine, dalle forti potenzialità turistiche, per la presenza di beni naturali e storici di grande valore. Rappresentare per conoscere, conoscere per attrarre, attrarre per creare benessere e ricchezza con i linguaggi contemporanei dell’arte, della cinematografia e della cultura che diventano fulcro dello sviluppo locale. Una nuova visione nel racconto del territorio e dei suoi elementi più caratteristici.

L’anteprima

Si parte questa sera con la prima proiezione del film alle ore 18 nel Padiglione Filigosa – Ex Caserma Mura di Macomer, un lavoro curioso e intrigante curato dall’associazione “Badde Salighes 1879” e con il contributo di Fondazione di Sardegna. La produzione videoartistica è stata realizzata da volontari ed appassionati, con registi e tecnici professionisti, con la volontà chiara di contribuire a ispirare la possibilità di crescere, come individui e come comunità, nella costruzione di futuro collettivo anche nei territori più colpiti dai fenomeni di emigrazione e abbandono. I percorsi di vita, la relazione intensa tra le generazioni, tipica del sistema sociale sardo, il forte legame con ambiente e bellezza ancestrale dei luoghi, sono raccontati per immagini mentre il canto e le melodie dei gruppi di canto accompagnano lo sguardo dei centenari che raccontano il segreto della vita.

«Un nuovo linguaggio»

«Proprio nella capacità di generare un futuro collettivo», spiega Sandro Murtas presidente dell’associazione “BS 1879”, «i gruppi di canto del Marghine hanno condiviso il desiderio di usare un linguaggio nuovo, diverso, moderno, come quello proprio della videoarte, che “dice senza parlare”, che trasporta e include senza forzare, che consente a chiunque di trovare quanto, ancora oggi, ci anima nella restanza, nella partecipazione, nella volontà di essere presenti e partecipi alle sorti di un territorio e di una comunità».