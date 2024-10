La responsabilità di essere Berlinguer 

C'è la storia. Ricostruita con precisione e accuratezza. E c'è forse soprattutto l'uomo. Quello della barca a vela nell'Isola Piana, del poker imparato nei circoli, della mamma persa a 14 anni, dei silenzi. E poi ci sono loro, il regista Andrea Segre e l’attore protagonista Elio Germano, arrivati a Cagliari per la prima di “Berlinguer. La grande ambizione”, che fanno sold out allo spettacolo delle 20 al Notorious di piazza L’Unione Sarda e pure nelle due proiezioni dell'Odissea di viale Trieste. E replicano il successo di martedì, a Sassari.

Buona la prima!

Anche se arrivano con circa mezz'ora di ritardo all'appuntamento con la stampa, e nei 10 minuti concessi e condivisi con chi tiene il tempo - che è fiscalissimo - non è che si possano fare grandi discorsi. «Ci sono delle vite in cui il privato e il pubblico sono inscindibili. Dove senti che l'agire per il bene collettivo fa parte del senso della tua vita», osserva Segre, camicia blu, jeans neri, scarponcini color crema e alle spalle la locandina a grandezza quasi umana della sua ultima opera che ha aperto il Festa del cinema di Roma, e ora è nel capoluogo sardo con la gente che si avvicina alla biglietteria cercando un posto che non c’è. Tutto esaurito. Tornando al film, che racconta il politico ma anche l’uomo, Segre dice che hanno cercato di capire il punto di contatto tra le due dimensioni, quella pubblica e l’altra, privata. E ci sono riusciti, perché politica in senso stretto a parte, riescono a toccare le corde più intime e profonde. Magari era questa la sua grande ambizione, del regista veneto, che ha scelto subito Germano per il ruolo da protagonista. «È stato essenziale perché sapevo e ora so ancora meglio che anche lui avrebbe lavorato per capire e non per rappresentare. Se teatralizzati, Enrico Berlinguer, il suo mondo e il suo popolo, non possono che diventare eroi e nemici. Se invece si cerca di entrare, con rispetto e comprensione, dentro una scelta di vita, allora si può provare a fare cinema. Almeno quello che a me piace».

La cronaca

C’è la storia, dal viaggio a Sofia del 1973 al discorso della Festa dell'Unità di Genova, nel 1978. Cinque anni decisivi, con le trasferte diplomatiche a Mosca, il consenso popolare che cresce e l'assassino di Aldo Moro che interrompe l'idea del compromesso storico con la Democrazia Cristiana. E uno strepitoso Elio Germano che restituisce al pubblico un Berlinguer efficace, con un quasi naturale accento sardo che non è calcato perché non c'è bisogno di forzature. Che avrebbero probabilmente ottenuto l'effetto contrario. E se gli si chiede come si sta nei panni di un uomo che ha fatto un pezzo di storia, abbozza un quasi impercettibile sorriso: «Ho condiviso quel senso di responsabilità. Oggi abbiamo un'immagine della persona che ricopre un ruolo apicale e che ha potere come l'edonista che può permettersi di tutto e sfrutta il potere per fare il comodo suo», risponde Germano.

Il personaggio

«Lui - Enrico Berlinguer - incarna un senso diametralmente opposto: non vorrebbe mai essere in quella posizione e ne sente tutta la fatica, la responsabilità, la paura. Questa responsabilità, seppur in minima, parte l'ho sentita anche io», conclude.

Sorride un’altra volta e rimanda invece al suo psicanalista per sapere cosa resta dei personaggi che interpreta. Berlinguer compreso.

RIPRODUZIONE RISERVATA