La resistenza (in radio)  di una ragazza cieca 

“Tutta la luce che non vediamo” è la miniserie in quattro episodi diretta da Shawn Levy (“Stranger Things”) e scritta da Steven Knight, tratta dal romanzo brussellese e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr, in arrivo su Netflix da oggi.

Protagonista Marie-Laure, ragazza cieca, che nella Francia occupata dai nazisti e sotto le bombe degli alleati, porta avanti con le sue trasmissioni attraverso la radio ad onde corte del padre una coraggiosa e personale forma di resistenza.

