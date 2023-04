La Resistenza ha di nuovo la sua piazza  

Soppressa dallo stradario nel 2020, dopo la riqualificazione del lungomare intitolato a Francesco Cossiga, ritorna Piazza della Resistenza. Spostata qualche metro più in là rispetto all'ubicazione precedente, la nuova Piazza della Resistenza sorgerà nel tratto del waterfront compreso tra via San Francesco e via Nazario Sauro. La cancellazione dalla toponomastica cittadina di via della Resistenza, fino al 2019 nell'area dedicata al Monumento ai caduti, era stato oggetto, a ottobre scorso, di un'interpellanza del gruppo di opposizione Liberi insieme e di una richiesta, due anni fa, dell’Anpi Olbia, indirizzata al sindaco, Settimo Nizzi, di mantenere la titolazione alla Resistenza in una porzione visibile della città. Insieme all'individuazione di Piazza della Resistenza, ieri, la Giunta, con una delibera, ha rettificato tredici denominazioni e ne ha eliminato cinque. (t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA