La Resinglass chiede strada al Picco Lecco 

Oggi nuova tappa di avvicinamento alla salvezza anticipata per l’Hermaea Resinglass Olbia, nella quinta giornata della poule salvezza della serie A2 femminile di Olbia. Al Geopalace (ore 17) arriva l’Orocash Picco Lecco, che difende il quinto posto. Le ragazze di Guadalupi sono invece seconde dietro l’Offanengo.

Serie B

Sconfitta inattesa per la Capo d’Orso Palau, battuta a Brà 3-2 dalla Libellula Volley, nella quinta di ritorno della serie B1 femminile.Battuta d’arresto frutto del calo nel quarto set, quando la squadra di Guidarini vinceva 2-1.

In serie B2 pesante sconfitta della Pan Alfieri che si allontana dalla zona playoff. A Castellanza è stata battuta 3-0 dal Duovolley in una sorta di spareggio per il terzo posto. Continua la marcia del Garibaldi La Maddalena che ha vinto a Lazzate 3-0 una partita dominata sin dalle prime battute. E’ l’unica vittoria delle formazioni sarde. Prova generosa dell’Audax Quartucciu che rimonta due set al Volley Orago e cede al tie break 15-13. Si ferma anche La Smeralda Ossi battuta a Gorla 3-1.

In B maschile la Pallavolo Decimomannu, vinto il primo set, ha poi perso 3-1 con l’Argos Sora.

