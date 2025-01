La residenza per anziani cerca un nuovo gestore 

Le porte della struttura residenziale di Ardali sono chiuse a tripla mandata dal 2020. Durante questi cinque anni s’è fatta avanti una cooperativa sociale che pure aveva chiuso un preliminare con il Comune salvo fare un passo indietro a settembre del 2022. Ora il Comune di Triei, proprietario dell’immobile di 682 metri quadrati, ci riprova e, dopo aver confermato quale destinazione del complesso quella di comunità integrata per anziani, destinata, ad accogliere persone avanti con l’età e non autosufficienti, rilancia una nuova procedura concorsuale tramite l’affidamento in locazione della struttura a un soggetto esterno. Una procedura in fase embrionale ma che conferma l’intenzione dell’ente, amministrato da Anna Assunta Chironi: restituire vita al complesso, che altrimenti rischia di essere consegnato al patrimonio delle incompiute. L’importo del canone di locazione annuo da a base di gara è fissato in 13.499,95 euro. Sul territorio ogliastrino, anche in virtù dell’età piuttosto avanzata della sua popolazione, la richiesta di strutture similari è molto elevata. Poche, rispetto alla domanda, quelle disponibili ad accogliere una categoria di persone fragili. Oltre al servizio alla persona, la riapertura sarebbe anche un’opportunità di impiego per alcune fasce professionali: a suo tempo l’annuncio della riapertura aveva suscitato l’interesse di decine di candidati. (ro. se.)

