La resa di Biden, via libera a Harris: «Battiamo Trump» 

washington. Joe Biden getta la spugna e si ritira dalla corsa alla Casa Bianca, appoggiando la vicepresidente Kamala Harris come sua sostituta per «battere Donald Trump». Dopo settimane di passione e di pressing da parte del partito, il leader americano ha annunciato in una lettera postata a sorpresa su X il suo passo indietro, dopo aver assicurato fino a qualche ora prima che non avrebbe mollato.

L’annuncio

«È stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese ritirami e concentrarmi solamente sui compiti da presidente per il resto del mandato», ha scritto Biden nella missiva indirizzata agli americani, ai quali parlerà la prossima settimana per spiegare le motivazioni del suo ritiro, annunciato alle 20 ora italiana.

Il partito contro

Il pressing sul presidente è iniziato dopo la sua disastrosa performance al dibattito tv con Donald Trump del 27 giugno. Da allora è stato un crescendo di richieste. Dall'ex speaker della Camera, Nancy Pelosi, all'ex presidente Barack Obama, passando per i leader del Congresso Chuck Schumer e Hakeem Jeffries. Una pressione divenuta insostenibile con il passare dei giorni. Il Covid, che ha poi costretto Biden all'isolamento negli ultimi giorni, strappandolo alla campagna elettorale, è stato il colpo definitivo, mostrando un presidente fragile e debole e rafforzando l'idea che le sue chance di vincere in novembre fossero ormai ridotte al lumicino.

Il passo indietro

Durante l'isolamento a Rehoboth Beach, nella sua casa al mare del Delaware, Biden ha riflettuto nella sua solitudine. E solo ieri mattina ha comunicato al suo staff la sofferta decisione di ritirarsi: fino a sabato infatti il presidente aveva pubblicamente annunciato di essere determinato a continuare a correre, o quantomeno ad attendere la visita a Washington del premier israeliano Benyamin Netanyahu. I due leader dovrebbero incontrarsi martedì alla Casa Bianca, mentre mercoledì Netanyahu è atteso intervenire in Congresso. Schumer ha lodato il passo indietro del presidente, definendolo un «grande patriota». L'ex capo dello staff di Biden, Ron Klain, invece ha puntato il dito contro i «donatori che hanno spinto fuori dalla corsa l'unico candidato che ha mai battuto Trump».

Le reazioni

Intanto dal fronte democratico arrivano i primi endorsement ufficiali su Harris. Bill e Hillary Clinton annunciano il loro sostegno alla candidatura dell'attuale numero due della Casa Bianca dopo la rinuncia di Biden. «Siamo onorati nell'unirci a Joe nel sostenere la vice presidente Harris e faremo tutto ciò che è possibile per appoggiarla», hanno scritto in una nota di famiglia diffusa alla stampa. A Biden arriva invece l’omaggio di Pelosi, che saluta così l’annuncio del ritiro da lei caldeggiato: «È stato uno dei presidenti più importanti della storia americana». Da stasera per gli Stati Uniti inizia un'altra campagna elettorale.

RIPRODUZIONE RISERVATA