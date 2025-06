La resa della Leonardo 

Fischio finale. La Leonardo chiude i battenti e annuncia che il prossimo anno non parteciperà alla Serie A2 Élite, nonostante la salvezza conquistata ai playout: «Abbiamo preso questa decisione dopo 15 anni dedicati al futsal», conferma il presidente Gianluca Manca, «dietro non c’è una motivazione specifica, ma seguire la società a questi livelli stava diventando stancante e pesante». Le trasferte, da unica sarda del girone, hanno influito sulla scelta: «Sono state un motivo importante di riflessione. Per molte gare non riuscivamo a fare tutto in giornata e anche i costi dei trasporti aumentano ogni anno sempre di più rendendo gli spostamenti insostenibili». La Leonardo proseguirà comunque le attività giovanili, senza però una prima squadra nemmeno a livello regionale: «Manterremo sicuramente la scuola calcio e proveremo a fare anche l’Under 15 e l’Under 17. I giovani in questi anni ci hanno dato tante soddisfazioni». Nessuna squadra sarda prenderà invece il posto della Leo nella prossima A2 Élite: «Abbiamo avuto colloqui con altre società, ma nessuna al momento se la sente di rilevare il titolo sportivo», ha concluso Manca.

Final Four Under 19

Per il Cagliari femminile è stata una stagione da ricordare, sia per la prima squadra con la salvezza e la qualificazione ai playoff scudetto al primo in A sia per l’Under 19. Dopo aver sfiorato la vittoria nella Coppa Italia di categoria, arrendendosi solamente in finale contro la Lazio, le giovani rossoblù ci hanno riprovato nei playoff scudetto. Ancora la Lazio però ha infranto i sogni delle giovani allenate da Moreno Giorgi. Questa volta il ko è arrivato in semifinale, ma la sola partecipazione alle Final Four ha reso storico il percorso dell’Under 19 cagliaritana, capace di vincere il proprio girone in regular season ed eliminare ai quarti il Dream Team di Dueville con due successi netti: 4-1 all’andata e 5-2 al ritorno. Alle Final Four di Cesena, le rossoblù hanno perso 6-3 la semifinale contro la Lazio, che ha poi conquistato lo scudetto di categoria.

In Nazionale

A confermare l’ottima annata del Cagliari ci sono anche le convocazioni di Francesca Salvatore. La ct azzurra ha chiamato per il raduno dedicato alle Under 25 in programma a Policoro da domenica a martedì, Alice Virdis e Sveva Orrù. Classe 2008, Virdis si è messa in evidenza in Serie A, indossando anche la fascia da capitano e segnando 4 gol (più una tripletta cancellata dal giudice sportivo). L’altra classe 2008 Orrù si è messa in mostra nella Future Cup, vincendo il premio di Mvp della manifestazione e meritandosi la chiamata azzurra.

RIPRODUZIONE RISERVATA