La Repubblica Ceca non passa, vince e festeggia la Turchia 

Repubblica Ceca 1

Turchia 2

Repubblica Ceca (3-4-1-2) : Stanek (10 st Kovar), Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod (30' st Lingr), D.Jurasek (36' st M.Jurasek), Barak, Chytil (10' st 11 Kuchta), Hlozek (10' st Chory). In panchina Jaros, Zima, Vitik, Sevcik, Schick, Doudera, Cerny, Cerv, Vlcek, Sulc. Allenatore Hasek.

Turchia (4-2-3-1) : Gunok, Kadioglu, Demiral, Akaydin, Muldur, Ozcan (1' st Ayhan), Yuksek (18' st Yokuslu), Yildiz (30' st Akturkoglu), Calhanoglu (42' st Kocku), Guler (30' st Tosun), Yilmaz. In panchina Bayindir, Cakir, Celik, Yazici, Kaplan, Kahveci, Kilicsoy, Akgun, Yildirim. Allenatore Montella.

Arbitro : Kovacs (Romania).

Reti : nel st 6' Calhanoglu, 21' Soucek, 49' Tosun.

Amburgo. Alla Turchia bastava un punto per garantirsi il secondo posto alle spalle del Portogallo nel gruppo F ma ad Amburgo la nazionale dell’italiano Montella ha centrato il risultato pieno, battendo per 2-1 la Repubblica Ceca, che peraltro ha giocato in dieci per oltre settanta minuti.

Costretta a vincere, ma azzoppata dall'espulsione del viola Barak, la nazionale boema si è trovata di fronte ad una montagna troppo alta da scalare, finendo così ultima ed eliminata, ma non senza combattere fino alla fine. Per la Turchia, che da sedici anni non accedeva alla fase a eliminazione diretta tra Mondiali ed Europei, si prospetta ora una sfida con l'Austria di Arnautovic. Il vantaggio dell’interista Calhanoglu in avvio di ripresa, al 6’. Quindici minuti dopo il pareggio di Soucek rimette la qualificazione in bilico ma al quarto minuto di recupero Tosun chiude il conto e porta la Turchia agli ottavi di finale.

