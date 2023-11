«La Remosa restituisca 850mila euro al Ministero» 

La società Remosa srl e il suo legale rappresentante Luca Mambrini dovranno sono stati condannati dalla Corte dei Conti a pagare 850.168 euro al Ministero dello Sviluppo Economico per una presunta indebita percezione di agevolazioni finanziarie pubbliche in carenza dei necessari presupposti.

A difendere la società e il suo amministratore c’erano gli avvocati Fabrizio Pietrosanti, Dionigi Scano, Giulio Steri e Francesco Cocco Ortu, mentre il vice procuratore generale Dario Provvidera contestava un danno erariale da 1.765.768 euro.

Il procedimento erariale trae origine da un accertamento del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza che, dopo un controllo, aveva ipotizzato un'indebita percezione di contribuzioni pubbliche per la società di Giorgino che fabbrica macchine per industrie chimiche e petrolifere. Al termine del processo la Corte dei Conti non ha accolto per intero le contestazioni e la richiesta dell’accusa, accogliendo alcune tesi dei difensori e deducendo oltre 915mila euro dalla cifra definitiva poiché la procedura è stata regolare. Remosa e Manbrini sono così stati condannati a pagare 850.160 euro oltre a interessi e rivalutazione. La sentenza non è definitiva e potrà essere impugnata .

RIPRODUZIONE RISERVATA