È morta per un’emorragia causata da trenta coltellate. L’autopsia sul corpo di Chiara Carta, la tredicenne uccisa sabato scorso a Silì dalla madre Monica Vinci, ha confermato la dinamica dell’omicidio. Chiara ha cercato di reagire e sottrarsi alla furia della madre che però non le ha lasciato scampo. Non ci sono invece segni di strangolamento. Dopo l’autopsia, durata circa sette ore, la salma è stata dissequestrata e restituita ai familiari per il funerale.

