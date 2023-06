La regola di Savona: «Contro l’inflazione sfruttiamo il Pnrr» 

La crisi, secondo Paolo Savona, ha necessità di decisioni rapide ma ponderate. Insomma, servono risposte hic et nunc . Con una priorità: «Gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza servono per contrastare l’inflazione e vanno spesi. È un discorso che vale anche per la nostra Isola».

Ha scelto la sua Cagliari, l’ottantaduenne presidente della Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa), in due distinte fasi della sua vita pure ministro della Repubblica (all’Industria e, in tempi più recenti, agli Affari Europei), per delineare il quadro della situazione economica italiana. Ieri Savona ha aperto, dal podio dell’Aula Magna del Rettorato, dove si laureò nel 1961, la Scuola estiva di Economia, organizzata dall'Ateneo e diretta da Riccardo De Lisa e Giuseppe Boccuzzi. «L'inflazione taglia il potere di acquisto dei redditi e, quindi, sta nelle cose la riduzione del saggio di crescita», ha detto. «Il problema non è fare la diagnosi, che conosciamo bene, ma trovare una terapia, cosa un po' più difficile».

Professor Savona, il rischio nel Paese è la recessione?

«È in atto uno scontro tra chi dice che la politica monetaria deve porre rimedio all'inflazione a costo di un’ulteriore recessione e altri che dicono: proviamo a uscirne dall'alto, con una maggiore produzione. Significa la realizzazione più o meno rapida del Pnrr, cioè quello che gli economisti chiamano impulso esogeno. Noi per fortuna lo abbiamo: il problema è che si scontra con il sovraccarico delle leggi e i vincoli dell'organizzazione burocratica dello Stato che rallentano».

Qual è allora la terapia?

«Occorre intervenire sui tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Vale anche per la Sardegna. Non è che manchino le risorse, ma serve lo stimolo per realizzare gli interventi, altrimenti uno strumento per aiutare i Paesi e le regioni all’interno dei Paesi diventa motivo di critica per l’incapacità di spendere i finanziamenti».

L’innalzamento dei tassi bancari preoccupa.

«Non so dire se ci saranno rialzi dei tassi, le banche centrali guardano le statistiche e decidono in base ai punti di inflazione: non si possono criticare, fanno il loro dovere. Bisogna cercare di trovare le alternative. In ogni caso, il Paese ha vissuto la sua peggiore crisi negli Anni Settanta: la crisi finanziaria che stiamo vivendo rispetto a quella è di portata decisamente minore e il Paese è in grado di reagire. All’epoca c'era stato un aumento vertiginoso del prezzo dell'energia e, per poter aprire i conti industriali, le banche si trovavano in difficoltà perché non erano in grado di affrontare questo problema. C'erano poi le Brigate Rosse. Insomma, si stava decisamente peggio anche dal punto di vista sociale».

Ma il sistema generale di riferimento è un po’ invecchiato, come è emerso dalla sua relazione cagliaritana.

«Io parlo chiaro, l'ho detto in Borsa di recente: anche la vigilanza raggiunge obiettivi insufficienti, compreso quello che non induce gli operatori a incanalare il risparmio in direzione dello sviluppo, che è l'unico modo per proteggere i risparmi. Il risparmio va protetto agganciandolo all'economia reale. Il resto sono scritture contabili che trascinano tutta una serie di problemi. È giunto il momento di un riesame completo del sistema».

