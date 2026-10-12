La Regola di Gregorio I Don Alessandro Cossu e la sua ricerca storica 

Papa Gregorio Magno la scrisse, don Alessandro Cossu, parroco di San Teodoro analizza e descrive la Regola pastorale che il Pontefice, regnante tra il 590 e il 604 dopo Cristo consegnava a principi, sacerdoti e vescovi istruzioni per porsi coi fedeli ed educarli a seconda delle loro caratteristiche psicologiche. Il libro del sacerdote (edizioni Nerbini) sarà presentato domani alle 19 nell’auditorium della bibiloteca Satta nel corso di una serata voluta da Rosas 1945 Eventi, sotto il patrocinio del Comune di Nuoro e in collaborazione con il provider tecnologico Sirius, Vigilanza La Nuorese e UP Lavoro.

Docente di Patrologia e direttore dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Sassari/Tempio Ampurias, don Cossu è fine studioso, musicista, showman e sacerdote “inesauribile”, che si divide tra diverse parrocchie e ovunque lascia un’impronta pastorale ben marcata. Domani lo accoglieranno a Nuoro e interverranno alla presentazione del suo libro il parroco di San Domenico Savio, dottore in Teologia del matrimonio e della famiglia don Stefano Paba e l’arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia e patrologo monsignor Gian Franco Saba. Le conclusioni saranno affidate al vescovo di Nuoro, monsignor Antonello Mura. Coordinerà la giornalista Giovanna Pittalis. Parteciperà il Complesso vocale Anastéa.

L’opera è l’introduzione della tesi di dottorato di don Cossu, e descrive le istruzioni che Gregorio I consegnava a principi, sacerdoti e vescovi per porsi coi fedeli ed educarli a seconda delle loro caratteristiche psicologiche. I consigli sono ramificati e personalizzati per tipo antropologico, dai fragili ai deboli, dai superbi ai troppo buoni e ai nervosi.

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