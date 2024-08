La regista: «Avevamo gli occhi della tigre» 

Alla fine, come in tutte le manifestazioni pallavolistiche internazionali, vengono assegnati anche i premi individuali. Se l’MVP non può che essere Paola Egonu, l’Oscar per la migliore regia va di diritto ad Alessia Orro, inserita come palleggiatrice del “Dream team” olimpico, in cui l’opposto del Brasile, Gabì, e la centrale degli Usa, Chiaka Ogbogu sono le uniche non azzurre. Per la 26enne oristanese della VeroVolley Monza-Milano è l’ennesimo premio (iniziò dal mondiale Under 18, nella Coppa Cev 2021 è stata anche MVP assoluta).

Un motivo in più per essere felici ma è davvero una ciliegina su una grande torta d’oro che le penzola dal collo. «Oggi, come nei quarti e in semifinale, abbiamo giocato alla grande», dice a fine partita al sito federale. «Siamo entrate in campo con l'atteggiamento di chi volesse “spaccare” e fin dall'inizio abbiamo messo pressione alle nostre avversarie». Più che mettere pressione le hanno praticamente “mandate al manicomio”: «Dal nostro lato del campo non cadeva mai un pallone», conferma Alessia, «tutte abbiamo difeso forte su ogni azione. Le statunitensi hanno operato diversi cambi, ma chiunque entrasse l'abbiamo contenuta alla perfezione».

Come ha spiegato anche l’allenatore, il suo lavoro in questi mesi è stato ricompattare una squadra in difficoltà e motivarla: «Avevamo gli occhi della tigre, volevamo la medaglia d'oro a tutti i costi, aver raggiunto la semifinale non ci bastava», continua Alessia. «Sapevamo che gli Usa non ci avrebbero regalato niente, ma noi siamo state bravissime a metterle subito sotto e a non concedergli di trovare ritmo».

Partita a 14 anni dalla Sardegna per aderire al progetto del Club Italia, oggi Alessia Orro è una campionessa affermata, di livello internazionale, forse la migliore nel proprio ruolo: «Sono davvero felice di questa medaglia anche per il movimento della pallavolo, abbiamo la possibilità di far vedere che la nostra disciplina si trova ai vertici dello sport italiano».

