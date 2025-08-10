La Regione vuole comprare Serpentara 

L’Isola di Serpentara – 34 ettari al largo di Villasimius, nel cuore dell'area naturale marina protetta di Capo Carbonara – è di nuovo in vendita, e stavolta potrebbe diventare di proprietà pubblica. La Giunta regionale ha presentato un emendamento all’assestamento di bilancio che autorizza alla spesa di ottocentomila euro «per l’acquisizione di immobili costieri soggetti a tutela integrale da sottoporre a politiche di conservazione e valorizzazione in ambito ambientale e paesaggistico», tra i quali Serpentara, appunto. La proposta arriva dall’assessorato all’Ambiente guidato da Rosanna Laconi e l’obiettivo è di assicurare l’Isola alla proprietà pubblica regionale «a maggior garanzia di protezione e salvaguardia dell’interesse collettivo». Serpentara, d’altra parte, costituisce un biotipo appartenente alla lista dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale.

La torre

L’Isola granitica, quella della Torre spagnola di San Luigi e del traghetto Tirrenia che si incagliò quasi trent’anni fa, è di Fabio Sbianchi, imprenditore romano 62enne che l’acquistò nel 2018 per concederla in comodato d’uso gratuito alla Riserva marina di Capo Carbonara. Voleva vederla salvaguardata e valorizzata a beneficio dei sardi e dei turisti. E voleva mettere in siucurezza la torre. Questo era il suo sogno, che cercò di realizzare anche con investimenti personali. Ma la burocrazia ha remato contro. Oggi, lo stato della torre – unica costruzione nell’Isola realizzata nel 1634 dagli spagnoli – è peggiorato e la scala d’accesso è crollata completamente. Così Sbianchi ha capito, o forse deciso, che il gesto d’amore del 2018 non poteva bastare. Da qui la scelta di vendere comunicata qualche mese fa direttamente alla Regione.

«Gesto d’amore»

Sei anni fa il suo acquisto – a un prezzo top secret, ma si è sempre parlato di mezzo milione di euro – non era passato inosservato. «Mi sono innamorato di questo angolo di Sardegna negli anni Ottanta. Dal 1991 vengo tutti gli anni. Sono pazzo di un angolo incantevole, da preservare», diceva sei anni a L’Unione Sarda, «sono andato a visitare l’Isola solo una volta: un tuffo al cuore, un’emozione difficile da descrivere. Quella gita è stata decisiva per l’acquisto. Dispiace che la torre sia in quello stato, pericolante. Come privato spero di avere meno lacciuoli di un ente pubblico per poter intervenire e metterla in sicurezza». Ma anche Sbianchi si è scontrato con l’immobilismo. Da qui la decisione di rivolgersi alla presidente della Regione e all’assessora all’Ambiente.

La storia

Fino al 2018 Serpentara era appartenuta alla Fsm immobiliare che l’aveva rilevata nel 2015. Ma l’Isola era in vendita dal 2008. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA