La Regione vieta il lavoro nei campi nelle ore più calde 

Le misure contro l’emergenza siccità devono ancora arrivare, intanto la Regione si dedica alla tutela degli agricoltori impegnati nel lavoro dei campi e in generale dei lavoratori più esposti al sole e per questo più soggetti a colpi di calore e stress termico. La presidente Alessandra Todde ha firmato un'ordinanza in materia di sanità e igiene pubblica con la quale dispone il divieto di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole su tutto il territorio regionale. La fascia oraria considerata rischiosa è quella tra le 12.30 e le 16. Le aree a cui si riferisce l’ordinanza sono quelle interessate alle mansioni esercitate nel settore agricolo e florovivaistico, e nei cantieri edili, comunque solo nei giorni in cui la “mappa del rischio” pubblicata nella pagina web “worklimate” indica il pericolo "Alto" per chi è più esposto al sole e deve affrontare attività fisica intensa.

L'ordinanza, che ha efficacia immediata e scadrà il prossimo 31 agosto - è spiegato una nota della Regione - è stata assunta tenendo conto che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili, è svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento delle temperature. Non è un caso, comunque, che la presidente abbia firmato l’ordinanza dopo che il settore meteo dell’Arpas ha diffuso un allarme di temperature altissime per questi giorni soprattutto nelle zone interne.

Il sindacato

Per la segretaria generale di Uila Sardegna, Gaia Garau, si tratta di «un primo risultato importante per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agricolo. Siamo molto soddisfatti che l'impegno assunto nell'incontro avuto con l'assessore all'Agricoltura Gianfranco Satta, si sia trasformato oggi nell'ordinanza della presidente, includendo i braccianti agricoli in questa forma di tutela». Ora, prosegue la sindacalista, «ci auguriamo di lavorare insieme per raggiungere un altro degli obiettivi richiesti ieri: la predisposizione di un sistema premiante per le aziende che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di incentivare le aziende che rispettano i diritti dei lavoratori e applicano correttamente i contratti».

