«La Regione trovi un punto d’incontro»  

Dopo la notizia del rischio di stop dei lavori nel cantiere del nuovo ospedale di San Gavino, c’è forte preoccupazione tra cittadini, amministratori locali, provinciali e regionali, associazioni e sindacati. Una frenata proprio nel momento in cui la struttura da 250 posti è quasi completata (avanzamento all’80 per cento), ora che la ditta appaltatrice ha chiesto alla Regione un ulteriore finanziamento di 14 milioni di euro oltre ai 68 già finanziati. Con la netta presa di posizione della presidente della Regione Alessandra Todde che avvisa: «Non vogliamo cedere ai ricatti di chi pretende più soldi per la costruzione del nuovo ospedale». La ditta Fincantieri Finso, ha aggiunto, «pretende delle risorse che non le spettano. Non possiamo accettare delle richieste che non sono supportate dai tecnici e la nostra intenzione è quella di finire il nuovo ospedale, un servizio fondamentale per tutto il territorio».

Sindacati e territorio

Per la vicepresidente della Provincia Maura Boi la realizzazione di questo presidio sanitario è fondamentale e non più rinviabile per tutto il Medio Campidano. «Come Provincia, il nostro ruolo è stare al fianco della comunità, sostenendo un dialogo trasparente e rigoroso tra Regione, ditta appaltatrice e parti sociali. È fondamentale tutelare le risorse pubbliche e verificare ogni richiesta con la massima correttezza tecnica, ma allo stesso tempo», sottolinea, «è indispensabile individuare rapidamente un punto d’incontro che eviti lo stop dei cantieri o ritardi prolungati. In questo momento occorrono senso di responsabilità e unità d’intenti». Forte preoccupazione è espressa anche dalla Cisl del Medio Campidano, come evidenzia la segretaria Loredana Zuddas: «Abbiamo appreso di questa situazione solo dal giornale senza che l’Asl, né la Regione abbiano fornito alcuna comunicazione ufficiale alle organizzazioni sindacali. Un silenzio inaccettabile». Il nuovo ospedale, aggiunge, «è il risultato di lunghe battaglie sindacali, di mobilitazioni e di un impegno costante per garantire al territorio una struttura moderna, sicura e adeguata ai bisogni sanitari della Marmilla e del Medio Campidano. La situazione è ancora più grave se si considerano le condizioni del vecchio ospedale e, in particolare, del pronto soccorso».

Una soluzione necessaria

Servono unità di intenti anche per l’ex sindaco ed ex primario di ginecologia Carlo Tomasi: «Bisogna sedersi intorno a un tavolo e superare tutti insieme le criticità del momento. Il nuovo ospedale servirà a un territorio di oltre 150mila abitanti e c’è un urgente bisogno di servizi sanitari per tutta la popolazione». Auspica una celere soluzione anche il consigliere comunale Nicola Ennas: «Ci chiediamo se la nostra amministrazione ha fatto la sua parte, a febbraio 2026 abbiamo chiesto con una interrogazione notizie sulla rotatoria di accesso al nuovo ospedale». Chiede un confronto tra le parti, il consigliere comunale Bebo Casu: «Una rottura dei rapporti sarebbe un danno per questo territorio». L’ex assessore Libero Lai: «Auspico che la nostra amministrazione svolga un ruolo attivo nei tavoli di tutte le istituzioni coinvolte. Serve un impegno comune per scongiurare ulteriori ritardi».

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