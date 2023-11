La Regione stanzia i fondi  per la Casa della salute: «Riaprirà il centro vaccini» 

La Regione sblocca i fondi per trasformare il poliambulatorio Asl di via Dante nella “Casa della Salute” dove si troneranno anche a fare i vaccini. Lo comunica il consigliere regionale dei Riformatori Michele Cossa. «La decisione è la risposta concreta all'interrogazione che ho presentato mettendo in luce l'esigenza di rafforzare i servizi sanitari territoriali e di garantire una risposta efficace alle necessità della popolazione», dice.

A Sestu infatti l’ambulatorio vaccinale di via Giovanni di Vittorio ha chiuso tre anni fa, creando un grande disagio per più di ventimila residenti, in particolare per i genitori di bambini piccoli, denunciato anche dalla minoranza in Consiglio. «L'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, insieme al direttore generale della ASL di Cagliari Marcello Tidore, e alla sindaca di Sestu, Paola Secci, hanno mostrato un forte impegno per questo progetto», continua Cossa. Stanziati in tutto 250 mila euro per i lavori che saranno eseguiti dal Comune di Sestu. I tempi? «Cercheremo di procedere spediti affinché questa nuova realtà diventi operativa al più presto», promette l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. Soddisfatta la sindaca Paola Secci: «Dopo le numerose interazioni con l'Asl e l'assessorato regionale alla Sanità – dice –, le nostre richieste sono andate a buon fine e la Regione ha messo le risorse. Lo stanziamento di 250 mila euro darà il via a modifiche strutturali al poliambulatorio, e il Comune è pronto a realizzare le opere. Un ottimo risultato sinergico che porterà più servizi medici ai cittadini».

Prudente la consigliera di minoranza Anna Crisponi: «Il problema lo ha creato l’amministrazione attuale e spetta a loro risolverlo, ma quando quest’opera si realizzerà noi ne saremo felicissimi. Bisogna anche dire che attualmente il poliambulatorio è al completo come spazi, e adeguarlo potrebbe richiedere molto tempo».

