«La Regione si tenga i fondi» 

Una nota dettagliata per arginare le polemiche e prendere le distanze da una decisione che ha mandato in frantumi l’armonia della Fondazione San Pietro. «Il consiglio d’amministrazione, preso atto del finanziamento di 480 mila euro stanziato dal Consiglio regionale e introdotto con un emendamento alla Finanziaria (destinato alla “completa acquisizione dei diritti reali mancanti nella propria sede istituzionale”), intende chiarire di non aver mai presentato formale richiesta alla Regione volta a ottenere lo stanziamento di somme da imputarsi all’acquisto di un immobile da adibire a sede. Per questa ragione, proprio perché non richiesto, la Fondazione non accetterà il finanziamento stanziato».

Marcia indietro

Un’azione improvvisa, presa da un sodalizio culturale nato nel 2019 e finito al centro delle discussioni per una somma ingente elargita da Cagliari. «Eravamo davanti a un abuso vero e proprio del potere legislativo - tuona Felice Corda, ex dirigente regionale che per primo ha puntato il dito sullo stanziamento destinato alla Fondazione San Pietro, per la sua sede -. Ovvero, finanziare una fondazione privata per acquistare una casa privata: cosa mai vista. Ecco perché apprezzo la decisione di rinunciare al finanziamento. Sicuramente si sono resi conto che dietro l’istituzione della Fondazione c’erano interessi particolari di una sua componente, la proprietaria della casa in questione». Corda sgancia la bomba, punta il dito contro Donatella Cherchi che alcuni anni fa aveva rilevato quell’immobile di via Mariano d’Arborea, nel cuore di Santu Predu, in passato appartenuto alla famiglia dell’imprenditore nuorese, e volto noto televisivo, Giuliano Guida Bardi.

Caos Fondazione

Sorta ufficialmente il 26 luglio del 2019, la Fondazione San Pietro all’atto costitutivo annoverava questi componenti: Egidia Carta, Sebastiana Salvatora Sau, Federica Sarritzu, Francesco Zaccheddu, Francesco Mario Lai e Donatella Cherchi. «L’interesse particolare si lega alla figura di Donatella Cherchi - prosegue Corda - con il finanziamento regionale (480 mila euro, ndr ) la Fondazione avrebbe dovuto acquistare la casa di sua proprietà, un vecchio immobile che era stato pagato 87 mila euro, preso dal tribunale perché pignorato a Giuliano Guida Bardi».