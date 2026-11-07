SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Guspini.
08 novembre 2026 alle 00:23

«La Regione si occupi di Cermed» 

In Consiglio unanimità sulla mozione. Il sindaco: «Risposte in tempi certi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La questione arriva tra i banchi del Consiglio comunale, e non poteva essere altrimenti: riguarda oltre centoventi persone, tra lavoratori diretti e dell’indotto, della Ceramica Mediterranea di Guspini, da quasi un mese in liquidazione giudiziale. In una seduta che includeva voti anche su Bilancio e Commissioni, la mozione del gruppo Impari è stata approvata all’unanimità: impegna sindaco e Giunta a chiedere alla Regione di prendere in mano la vertenza con un tavolo di crisi, ammortizzatori sociali, percorsi di formazione e ricollocazione e ogni tentativo di salvare lo stabilimento. «Non sono più sufficienti dichiarazioni di attenzione: servono atti concreti, risorse e tempi certi», sottolinea Simona Cogoni (Impari): «Nessun lavoratore deve restare senza una prospettiva di tutela». A favore si sono espressi Katia Tolu (Centrosinistra per Guspini) e Manuela Medau (Alleanza per sinistra guspinese), per raggiungere il numero minimo di firme: il gruppo Impari è costituito da sole due consigliere.

L’appello

«Tempi certi e verificabili per dare risposte ai lavoratori: solo così si possono salvaguardare manodopera e stabilimento. Ogni giorno di attesa la Cermed perde valore umano, sociale e industriale», scandisce il sindaco Marco Pala. Concorda Filippo Usai, della maggioranza: «Su questa vertenza non faremo un solo passo indietro: le persone non sono numeri e non permetteremo che il territorio divenga l’ennesimo cimitero industriale».Venerdì si è svolto l’incontro tra sindacati, amministratori locali e curatore fallimentare nella sede di Confindustria. «Martedì alle 16 ci sarà l’assemblea in Municipio a Guspini per illustrare gli esiti dell’incontro», hanno scritto ai lavoratori le Rsu aziendali. Proprio martedì sarà reso noto il cronoprogramma con gli impegni concordati dal curatore fallimentare e dalle parti.

Altri provvedimenti

Il Consiglio ha approvato la variazione di Bilancio 2026-2028, con l’applicazione di 1.369.240 euro di avanzo 2025. Di questi, 418mila euro vanno al fondo passività potenziali, in vista di un possibile contenzioso sulla questione Villaservice. Le risorse finanziano interventi urgenti nelle scuole, il pre e post scuola, borse di studio per famiglie con Isee fino a 25mila euro, segnaletica, illuminazione pubblica, videosorveglianza, completamento dello stadio, verde pubblico ed educazione ambientale. Via libera anche al Bilancio consolidato 2025, che chiude con un utile di 2,66 milioni, e alla nomina della Commissione per le Pari opportunità, con diciassette componenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la vittoria che serviva

Adopo abbatte il Frosinone (1-0) nel ricordo di Gigi Riva 
l Nello sport
Il focus

Olbia attende da 13 anni il piano anti alluvione

Il tormentato iter verso la conclusione: due canali scolmatori devieranno l’acqua 
Tania Careddu
L’alleanza

Progressisti, Zedda non si candida

Ghirra in campo alle Politiche. «La Giunta? Serve più vigore su sanità e trasporti» 
Massimiliano Rais
Intervista

«Pensavo più a una torta» In Cina un francobollo per i 70 anni di Diliberto

L’omaggio della Repubblica popolare  al giurista cagliaritano con cattedra a Wuhan 
Celestino Tabasso
bilancio

Gasolio, da oggi si rischiano rincari

Non rinnovato il taglio delle accise. Manovra, Cisl e banche all’attacco 
Guerra ibrida

I dati sensibili di Tajani nel dark web

Sospetti sui cyberpirati russi, l’ambasciata smentisce, Meloni preoccupata 
Violenza

Sfregia la compagna a coltellate

Prima aveva tentato di aggredire il figlio della donna: arrestato 