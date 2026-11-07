«La Regione si occupi di Cermed» 

La questione arriva tra i banchi del Consiglio comunale, e non poteva essere altrimenti: riguarda oltre centoventi persone, tra lavoratori diretti e dell’indotto, della Ceramica Mediterranea di Guspini, da quasi un mese in liquidazione giudiziale. In una seduta che includeva voti anche su Bilancio e Commissioni, la mozione del gruppo Impari è stata approvata all’unanimità: impegna sindaco e Giunta a chiedere alla Regione di prendere in mano la vertenza con un tavolo di crisi, ammortizzatori sociali, percorsi di formazione e ricollocazione e ogni tentativo di salvare lo stabilimento. «Non sono più sufficienti dichiarazioni di attenzione: servono atti concreti, risorse e tempi certi», sottolinea Simona Cogoni (Impari): «Nessun lavoratore deve restare senza una prospettiva di tutela». A favore si sono espressi Katia Tolu (Centrosinistra per Guspini) e Manuela Medau (Alleanza per sinistra guspinese), per raggiungere il numero minimo di firme: il gruppo Impari è costituito da sole due consigliere.

L’appello

«Tempi certi e verificabili per dare risposte ai lavoratori: solo così si possono salvaguardare manodopera e stabilimento. Ogni giorno di attesa la Cermed perde valore umano, sociale e industriale», scandisce il sindaco Marco Pala. Concorda Filippo Usai, della maggioranza: «Su questa vertenza non faremo un solo passo indietro: le persone non sono numeri e non permetteremo che il territorio divenga l’ennesimo cimitero industriale».Venerdì si è svolto l’incontro tra sindacati, amministratori locali e curatore fallimentare nella sede di Confindustria. «Martedì alle 16 ci sarà l’assemblea in Municipio a Guspini per illustrare gli esiti dell’incontro», hanno scritto ai lavoratori le Rsu aziendali. Proprio martedì sarà reso noto il cronoprogramma con gli impegni concordati dal curatore fallimentare e dalle parti.

Altri provvedimenti

Il Consiglio ha approvato la variazione di Bilancio 2026-2028, con l’applicazione di 1.369.240 euro di avanzo 2025. Di questi, 418mila euro vanno al fondo passività potenziali, in vista di un possibile contenzioso sulla questione Villaservice. Le risorse finanziano interventi urgenti nelle scuole, il pre e post scuola, borse di studio per famiglie con Isee fino a 25mila euro, segnaletica, illuminazione pubblica, videosorveglianza, completamento dello stadio, verde pubblico ed educazione ambientale. Via libera anche al Bilancio consolidato 2025, che chiude con un utile di 2,66 milioni, e alla nomina della Commissione per le Pari opportunità, con diciassette componenti.

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