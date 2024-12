La Regione si muove: torna l’acqua nelle aziende agricole 

Dopo sei mesi di restrizioni idriche, la Baronia rivede la luce in fondo al tunnel, col ripristino della rete consortile dell’invaso di Maccheronis. Ad annunciarlo, la direzione generale dell’Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna, autorizzando l’utilizzo di un milione di metri cubi d’acqua, fra abbeveraggi del bestiame, utilizzi aziendali e abitazioni dell’agro non servite da Abbanoa. Unico divieto, l'irrigazione in pieno campo.«È il frutto di un lavoro di squadra che ha visto il nostro Ente battersi a garanzia delle aziende agricole e di tutte le utenze che usufruiscono della diga del Maccheronis», dice Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale.

«Le precipitazioni delle ultime settimane hanno portato serenità e tranquillità, consentendo di accogliere in anticipo le nostre pressanti richieste», evidenzia Guiso. «Il 18 dicembre su indicazione dell’assessore regionale all’Agricoltura, il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino della Sardegna ha autorizzato il nostro consorzio ad assegnare un volume pari a 1 milione di metri cubi sino al 28 febbraio 2025». E specificando di come la diga torpeina abbia invasato circa 5,8 milioni di metri cubi d’acqua, Guiso specifica: «Il 31 dicembre chiuderemo il trasporto con le autobotti e manderemo l’acqua in rete. Ringraziamo l’assessore all’Agricoltura». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA