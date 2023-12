La Regione si corregge: servono tre e non cinque medici di base 

Sono tre e non cinque, come comunicato erroneamente nei giorni scorsi, gli incarichi di medicina generale da assegnare a Dolianova. L’assessorato regionale della Sanità ha rettificato la determinazione del 10 novembre scorso che conteneva un errore materiale nella definizione dei posti vacanti di continuità assistenziale. I medici interessati ad operare a Dolianova hanno 20 giorni di tempo dalla data di pubblicazione nel Buras per presentare le domande di trasferimento o conferimento dell’incarico. Nella cittadina del Parteolla sono molti i pazienti rimasti senza medico negli ultimi mesi. Il primo dicembre scorso è andato in pensione Mario Mereu e pochissimi dei suoi 1500 pazienti sono riusciti a trovare un altro medico di riferimento. I suoi colleghi hanno già raggiunto il limite massimo di assistiti previsto dalla legge e non possono accogliere altri pazienti. A febbraio un altro medico lascerà l’ambulatorio per raggiunti limiti di età. Per questo, il conferimento degli incarichi è atteso con particolare urgenza. Nel frattempo, chi è rimasto senza medico potrà comunque rivolgersi alla guardia medica per le urgenze o la prescrizione di farmaci. (c. z.)

