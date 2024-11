La Regione sfratta la coop Sa Zeppara 

Dopo quarant’anni, la Regione dà lo sfratto alla cooperativa agricola Sa Zeppara dai terreni in località Corte Arena – tra Guspini, San Nicolò D’Arcidano e Pabillonis – e chiede al giudice che obblighi il presidente della coop a consentire l’ingresso ai tecnici inviati da Laore per eseguire la bonifica dall’amianto nelle stalle.

Il ricorso

La vicenda finita al tribunale civile di Cagliari viene riassunta dal ricorso presentato da Laore contro la cooperativa che oggi conta 14 soci e 5 dipendenti e della quale è legale rappresentante il presidente Franco Podda che ora chiede all’agenzia regionale del tempo per trovare un accordo. Al centro della controversia ci sono poco più di 431mila euro di canoni non pagati che, tuttavia, per il presidente dovrebbero essere almeno in parte compensati «dalle tante migliorie che in questi anni abbiamo apportato alla proprietà». Il contratto d’affitto stipulato negli anni Novanta e rinnovato per l’ultima volta nel 2016 dovrebbe scadere nel 2030, ma vista la situazione di morosità Laore vorrebbe che la cooperativa liberasse i terreni e, nell’attesa di uno sgombero totale, lasciasse almeno che i tecnici incaricati dalla Regione di bonificare dall’amianto i beni demaniali in tutta l’Isola facessero il proprio lavoro nelle stalle usate dai soci di Sa Zeppara nelle campagne di Corte Arena. Finora, infatti, la ditta specializzata è dovuta restare fuori anche perché da qualche mese il cancello di accesso alla coop è stato chiuso con un lucchetto.

La replica

«Vogliono risolvere il contratto con la scusa dei canoni insoluti – dice Franco Podda – . Ma abbiamo un progetto di filiera, già approvato dal ministero, che può dare lavoro ad altre 50 persone. La cooperativa in questi decenni ha fatto migliorie per un valore di molto superiore ai canoni dovuti. E tuttavia, anche considerando validi e legittimi i canoni pretesi, che sono stati applicati senza considerare le limitazioni oggettive di utilizzo dei beni dati in affitto, la richiesta della Regione appare incomprensibile. Abbiamo in corso programmi di sviluppo finanziati per diversi milioni di euro».

La bonifica

Tra le parti negli anni scorsi è stata tentata una conciliazione che, però, non è andata a buon fine. Ora la coop ha dato la propria disponibilità per realizzare gli interventi di bonifica sulle coperture dei capannoni, ma sul punto dovrà pronunciarsi il giudice al quale si è rivolta Laore con un ricorso nel quale si ripercorrono le fasi principali della vicenda. «Forse non tutti conoscono la nostra storia – conclude Podda – ma noi ne siamo orgogliosi e intendiamo difenderla a tutti i costi perché in questo modo difendiamo il lavoro nostro e dei nostri figli».

