«La Regione salvi l’aeroporto di Cagliari» 

Il traguardo dei 5 milioni di passeggeri è ormai raggiunto. «Fra qualche ora l’aeroporto di Cagliari varcherà quella soglia», avvertono Alberto Bertolotti e Fausto Mura, presidenti di Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna. E una volta superato il traguardo la società di gestione dello scalo si dovrà adeguare. «In ottemperanza alle norme, quelle leggi che danno tanto fastidio a chi pensa di essere il padrone del vapore, il capitale sociale non può essere inferiore a 50 miliardi delle vecchie lire». La Sogaer oggi ha un capitale di 13 milioni di euro. «Quindi deve, sostanzialmente, raddoppiarlo», dicono Beertolotti e Mura, che chiedono alla politica sarda «un salto di qualità». Come? «L a presidente Todde può dimostrare coi fatti di voler controllare pubblicamente il sistema già pubblico dei trasporti: sottoscriva l’aumento di capitale con i 30 milioni che il Consiglio regionale ha allocato e metta l’aeroporto di Cagliari al sicuro dalle mire speculative di gruppi privati».

Sullo sfondo c’è il piano di privatizzazione della Sogaer, attualmente controllata dalla Camera di Commercio di Cagliari. Il pacchetto di maggioranza potrebbe finire nella mani del fondo F2i, già alla guida degli scali di Olbia e Alghero. Il rischio è che l’aeroporto cagliaritano venga frenato per favorire lo sviluppo di quelli del nord Sardegna. «A Confcommercio e Federalberghi – precisano i due presidenti – risulta che alla Sogaer sia stato caldeggiato di non aprire alle compagnie interessate a inaugurare nuove rotte da e per Cagliari. Anzi, sappiamo che l’offerta che solo qualche settimana fa è stata presentata ad esponenti della Giunta e a Sogaer da una compagnia aerea, è stata fatta cadere nel nulla».

Nel frattempo, sul fronte della Regione, qualcosa si muove. Dopo che la governatrice nei mesi scorsi ha manifestato l’interesse a partecipare nella holding unica a guida F2i, l’assessorato ai Trasporti ha affidato lo studio sulla fusione degli scali sardi e sulle «possibili alternative» che dovranno tenere conto anche della normativa sulla «golden power». Sarà lo studio legale Lca, con sede a Milano, a firmare l’analisi che costerà alle case regionali 139mila euro più Iva.

