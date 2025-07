La Regione salva le casse del Comune 

La Regione arriva in aiuto di San Sperate, scongiurando i tanto temuti tagli e saldando il debito dell’amministrazione: con un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro il Comune potrà finalmente chiudere il contenzioso milionario relativo al centro sportivo di Santa Suja. Una vicenda lunga e complessa che da circa tre decenni era diventata uno spauracchio per gli amministratori sansperatini e che rischiava di mettere seriamente in difficoltà il bilancio locale e rallentare diversi interventi pubblici nei prossimi anni.

Il contenzioso

La causa ha avuto origine negli anni ‘80, con gli espropri delle terre di Santa Suja, le stesse sulle quali oggi sorge il centro polisportivo. La famiglia Serra, proprietaria dell’area, fece ricorso e così cominciò una battaglia legale arrivata fino al 2024 con la decisione del tribunale di condannare il Comune a risarcire gli eredi della famiglia per un importo di 5,44 milioni di euro, più 64.424 euro di spese legali, accessori e oneri vari. Una cifra cresciuta negli anni per effetto degli interessi, fino a diventare insostenibile per l’ente, che nel frattempo aveva accantonato 3,2 milioni di euro per far fronte alla situazione. Pochi, troppo pochi.

L’accordo

Poche settimane fa, la prima sorpresa: la cifra, dopo alcune interlocuzioni tra i diretti interessati, era scesa di un milione di euro circa, portando il risarcimento a 4 milioni e mezzo. E ora la Regione che con lo stanziamento va a colmare il “buco” tra quando dovuto agli eredi e la somma messa da parte dall’amministrazione.

Il sindaco

In una nota ufficiale, l’amministrazione guidata dal sindaco Fabrizio Madeddu, ha definito l’arrivo del contributo «un’ottima notizia per la nostra comunità: grazie a questo contributo siamo nelle condizioni di chiudere definitivamente ogni debito a riguardo questa annosa causa, mettendo la parola fine al contenzioso».

L’accordo transattivo con la controparte, approvato dal Consiglio comunale, prevede il pagamento di 4,5 milioni di euro per risarcimento e 56.524 euro per spese legali, «a saldo e stralcio di ogni pretesa».

«Senza riprendere le varie fasi processuali, di cui è stata data precisa e attenta comunicazione – si legge ancora nella nota – ripercorriamo l’ultima fase, quella che ha portato alla quantificazione del rimborso e alla sua definizione». Secondo l’amministrazione, senza l’intervento regionale «la prospettiva era di dover rinunciare ancora a molte risorse nei prossimi anni». Ora, invece, «il pericolo viene scongiurato». E così finisce un capitolo «storico per durata e complessità» della storia di San Sperate. Dal Comune arrivano i ringraziamenti alla Regione «che si è dimostrata attenta a un problema che rischiava di compromettere tante attività della nostra amministrazione».

