La Regione salva la biblioteca 

A salvare il consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta ci pensa ancora una volta mamma Regione. Dopo il contributo straordinario da quasi mezzo milione di euro arrivato tra il 2016 e il 2017 per consentire il pagamento degli stipendi e il funzionamento della biblioteca, nell’assestamento di bilancio regionale di qualche giorno fa spuntano 1,6 milioni di euro. Si tratta di un «contributo straordinario al comune di Nuoro per il pagamento delle quote di competenza a favore del consorzio della pubblica lettura Sebastiano Satta». Un intervento che favorirà la chiusura dell’iter di liquidazione del Consorzio portato avanti dalla commissaria regionale Maria Bonaria Marina Corrias e la nascita della Fondazione. I fondi per il Comune spuntano tra i 22 milioni di euro dell’emendamento 486 alla variazione del bilancio regionale approvato alcuni giorni fa che tanto sta facendo rumore perché ci sono mille elargizioni di soldi pubblici ad associazioni, anche nuoresi, senza gare di appalto.

La battaglia

Da sempre il consorzio Satta ha chiesto a Comune e Provincia il pagamento delle quote, tagliate nel 2016 dall’allora segretario che rivestiva il ruolo in entrambi gli enti locali. Sollecitazioni fatte con più missive tra consorzio Satta e uffici comunali. Il problema era approdato anche in Consiglio comunale con una battaglia portata avanti dal gruppo Pd. Sino all’ultimo atto formale che all’inizio di agosto aveva visto l’allora commissaria della Satta, Claudia Camarda, chiedere un parere legale. La consulenza diceva che il consorzio Satta vanta 1,8 milioni di euro da Provincia e Comune di Nuoro che, arbitrariamente, dal 2016 hanno “tagliato” i fondi all’ente culturale, creando un deficit milionario.

Le reazioni

«Avevamo ragione noi», afferma Carlo Prevosto, ex consigliere comunale del Pd e della minoranza, che negli ultimi anni di mandato ha sempre chiesto conto del mancato versamento delle quote consortili del Comune alla Satta. Per questo Prevosto aggiunge: «La Giunta comunale guidata da Andrea Soddu si è dimostrata bugiarda perché ha detto una cosa non vera. Io ho presentato una domanda a risposta scritta a cui in due anni non ho mai avuto risposta. Stupisce che i dirigenti del Comune abbiano avvallato tali comportamenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA