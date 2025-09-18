La Regione salva il Consorzio 

Otto milioni di euro dalla Regione per la rinascita del Polo industriale di Villacidro. A circa tre mesi dall’appello del presidente del Consorzio della Provincia del Medio Campidano, Enrico Caboni, in merito ai conti sequestrati per 10 milioni e 112 mila euro, a causa dei crediti vantati dall’ex Keller, la salvezza dell’industria del territorio ora è possibile. «Se oggi riprende la strada dell’attività industriale, quella dell’ex Keller interrotta da tempo, mentre quella dell’ex Villaservice sempre più in salita, il merito va al grande gioco di squadra, un passaggio tra responsabilità e comunità di intenti delle forze coinvolte», dice Caboni.

Il progetto

Il piano di salvezza della Regione è arrivato con la variazione di bilancio dello scorso agosto, liberata la somma di otto milioni e 100mila euro a favore del Consorzio. Un sostegno economico per una sorta di «rigenerazione industriale del territorio» già discussa in un incontro in Regione fra Caboni, i componenti del direttivo, l’assessore all’industria Emanuele Cani, i consiglieri regionali del Campidano, il commissario della Provincia, Roberto Cadeddu. «In questo caso – ricorda Caboni – il finanziamento è stato determinante per due buoni motivi: abbiamo saldato il debito con la curatela fallimentare e riavviato l’iter per gli interventi programmati nell’impianto dei rifiuti. In questi giorni le gare d’appalto, sospese per via dei conti pignorati, sono ripartite. Molte iniziative sono in corso, ci sono fondi regionali e c’è l’accordo per la coesione fra Governo e Regione». Il consigliere di Villacidro, Emanuele Matta, aggiunge: «Risolvere le criticità esistenti è fondamentale per rilanciare l’ex Keller ferma da anni, che dava lavoro a circa 400 persone, stessa sorte per l’impianto dei rifiuti. Si tratta di un polo strategico per creare sviluppo e posti di lavoro e che oggi deve guardare oltre, non possiamo ignorare le nuove tecnologie nel settore ambiente e rifiuti. Dobbiamo appropriarci dei sistemi che facilitano la ripresa economica e rendono i servizi più accessibili ai cittadini».

Lo stabilimento

I lavori in programma per la fabbrica delle carrozze ferroviarie prevedono soprattutto la bonifica dell’area, iniziata con la rimozione delle carrozze rimaste. «Ancora – riferisce Caboni – c’è molto da fare. Pensiamo ai tetti delle costruzioni in amianto e altri materiali inquinanti sparsi ovunque. Il sito deve presentarsi accogliente per eventuali investitori, al momento c’è l’interesse di un partner italiano. Faremo del nostro meglio per concludere le trattative». A 15 anni di distanza dalla chiusura dello stabilimento e a 11 dal fallimento, diverse cordate di imprese si sono fatte avanti, dai cinesi agli iraniani, dagli italiani ai sardi. «La realtà del sito parla da sola, troppi anni di abbandono, noi continueremo sulla scia del cammino fatto in quest’ultimo periodo», conclude Caboni.

