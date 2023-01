«La Regione rimborsi i danni» 

I cedimenti di via Dettori con il conseguente sgombero di abitazioni e locali notturni è una calamità naturale. La proposta arriva dal consigliere regionale dei Progressisti Francesco Agus, che chiederà di inserire adeguati rimborsi ad abitanti e gestori delle attività commerciali che da sabato 7 gennaio sono stati costretti in fretta e furia le palazzine colpite dai cedimenti.

Il disastro in aula

«Presenteremo una proposta per la Finanziaria regionale», afferma Francesco Agus. «Servono ristori immediati per imprese e residenti, misure a burocrazia zero per la cui erogazione non si debbano attendere mesi. Occorre equiparare l’evento della Marina a una calamità naturale ed evitare di incorrere nei ritardi già visti per gli incendi». Il consigliere progressista chiede una profonda indagine da parte degli esperti che consenta di studiare approfonditamente il sottosuolo della Marina. «Serve una verifica sull’intero quartiere da parte della protezione civile e anche su questo sarà proposto un finanziamento ad hoc».

La vicenda di via Dettori presto approderà anche a Palazzo Bacaredda con il consigliere Matteo Massa che ieri ha visitato la “zona rossa”, tra piazza Aramu e piazzetta Savoia. Sulle preoccupazioni dell’avvocato Gianfranco Marras sulla sicurezza: l’area non è vigilata e qualsiasi malintenzionato potrebbe superare le transenne e introdursi nelle abitazioni e nei locali. Per non parlare dei ragazzini, spesso ubriachi, che nel fine settimana affollano la Marina e, incuranti del pericolo, potrebbero avventurarsi nella zona proibita. «Mercoledì porterò in Aula una proposta da adottare immediatamente per garantire controlli con videosorveglianza o vigilantes a tutela delle persone e delle abitazioni». Anche per Massa è fondamentale studiare a fondo il terreno sul quale poggiano le palazzine. «E necessario pianificare con la Regione uno studio approfondito per capire come è strutturato il sottosuolo».

Le verifiche