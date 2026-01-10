«La Regione riattivi lo sportello digitale» 

Con una nota inviata all’assessora agli Affari generali Maria Elena Motzo e ai vertici delle istituzioni regionali, l’Unione nazionale dei Comuni e delle Comunità montane, Uncem Sardegna, ha sollecitato un intervento urgente per la riattivazione dei “Punto digitale facile”, il servizio rivolto ai cittadini, che offre assistenza gratuita e formazione per l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Lo sportello, che ha rappresentato negli ultimi anni un punto di riferimento fondamentale per cittadini e amministrazioni di tanti paesi, soprattutto nelle zone montane, rurali e periferiche, ha cessato l’attività in molti Comuni a fine 2025, e nei prossimi mesi verrà interrotto anche in altri.«La sospensione - scrive nella nota il coordinatore regionale Uncem Alessandro Corona, sindaco di Atzara - rischia di accentuare ulteriormente il divario digitale tra le aree interne e quelle più urbanizzate, penalizzando in particolare le fasce più deboli della popolazione, con minori competenze digitali».

Da qui l’appello alla Regione, affinché si attivi in tempi brevi per la riattivazione del progetto, garantendo così continuità e stabilità al servizio considerato strategico per la coesione territoriale e l’inclusione digitale.

