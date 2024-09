«La Regione provveda a pulire costantemente stagni, fiumi e laghi» 

Il grido disperato dei pescatori di Santa Gilla oggi arriverà nel palazzo del Consiglio regionale di via Roma. Gli allevatori di cozze chiedono un aiuto per acquistare la semenza. «Da soli non potremmo mai farcela: ogni chilo costa circa 1 euro», afferma Valter Rizzardini, vice presidente del Consorzio ittico.

«Alle 10,30 incontreremo la quinta Commissione, che si occupa di attività produttive», spiega Mauro Steri, responsabile sardo del settore pesca e acquacoltura di Legacoop. «Oltre alle altre criticità, metteremo l’accento sulla moria registrata a Santa Gilla». La richiesta accomuna tutte le lagune e gli stagni della Sardegna. «Chiediamo che la Regione, proprietaria delle acque interne, provveda alla manutenzione che manca da 20 anni». Steri imputa alla scarsa cura la moria dei mitili. «Le alte temperature causano la scarsa ossigenazione delle acque, con queste condizioni la sopravvivenza e difficile».

L’altro tema di stamattina sarà il granchio blu. «È la grande incognita», precisa Steri. «Ancora non conosciamo come reagisce in questi habitat. Per capire il fenomeno, la Regione ha finanziato 400.000 euro alle Università di Cagliari e Sassari». (a. a.)

