La Regione ora cerca il dialogo con i Comuni 

La Regione inizia oggi «gli incontri con i Comuni per l’individuazione delle aree idonee e non idonee». Lo richiede il decreto Pichetto Fratin che assegna all’Isola i 6,2 gigawatt di potenza installabile, contestati dai Comitati, e l’assessore all’Urbanistica, Francesco Spanedda, ha deciso di aprire i tavoli. La prima chiama è per Gallura e Sassarese, domani tocca all’Oristanese. Intanto prosegue, con sottoscrizioni record, la raccolta di firme per Pratobello 24, la legge di iniziativa popolare che può essere sostenuta sino al 16 settembre.

Il Consiglio regionale deve approvare il Piano per le aree idonee a gennaio. La Giunta Todde conta di elaborare entro settembre una prima bozza. I Comuni della Gallura sono convocati oggi dalle 16 alle 19 al Museo di Peddone; i sindaci del Sassarese sono chiamati a raccolta nella Facoltà di Agraria, dalle 9,30 alle 13,30. Domani a Oristano l’appuntamento è al Centro regionale di via Madrid 10, dalle 16 alle 19.

Per la Pratobello 2024, domani si può firmare a Nuoro davanti all’Md di viale Repubblica dalle 16 alle 18 e ad Assemini dalle 10 alle 13 in via Sardegna (angolo via Sicilia). Mercoledì banchetto a Cagliari in piazza Garibaldi dalle 17 alle 21,30 e ancora nel capoluogo barbaricino dalle 18 alle 20 alla Biblioteca Satta, dove le adesioni si potranno raccogliere nella stessa fascia oraria anche il 5 e il 7 settembre, mentre il giorno 6 sottoscrizioni possibili dalle 20,30 alle 22,30. «Tiriamo dritto senza tentennamenti, i sardi hanno preso coscienza sull'importanza della battaglia», dice l’avvocato Michele Zuddas.

