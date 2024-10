«La Regione obbedisce ai diktat romani» 

I rappresentanti di tutti i comitati regionali, legati al movimento Pratobello 24 un popolo in marcia, si sono incontrati ad Oristano nella nuova sede dei Gruttes, il Gruppo di Tutela del Territorio Sardo, all’indomani del no in consiglio regionale sulla procedura d’urgenza per la legge popolare.

Il malcontento è grande. Per Davide Meloni, del Comitato Territorio di Uta, «il governo regionale si è dimenticato che il d.l. 45 è nato dopo la Pratobello, perché quando i banchetti sul territorio avevano già raccolto 60.000 firme loro stavano finendo di scriverla. Per l’avvocato Michele Zuddas «non c'è urgenza di dare priorità al d.l 45, così come altre regioni hanno chiesto una proroga di 90 giorni dei termini stabiliti dal decreto Frattin, anche la Regione Sardegna potrebbe fare lo stesso. La scelta del Consiglio è una volontà politica precisa di obbedire ai diktat romani».

Per Luigi Pisci, portavoce del Comitato Sarcidano «i sardi non si meritano un tradimento di questo tipo e la manifestazione popolare si scatenerà in tutta l’Isola».

