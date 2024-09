«La Regione non usa i fondi». «Fate solo sciacallaggio» 

Nell’Emilia-Romagna che fra due mesi andrà al voto per le Regionali lo scontro politico è partito subito, appena gli argini si sono rotti. Il centrodestra che a accusa la Regione di non aver usato i fondi, il centrosinistra accusa il governo di scarsa attenzione verso i territori.

E così, mentre i soccorsi erano in corso, per tutto il giorno maggioranza e opposizione si sono scambiati bordate. Dopo che il ministro della Protezione civile Nello Musumeci ha accusato l’Emilia-Romagna di non aver speso i soldi messi a disposizione dal governo e la segretaria del Pd Elly Schlein ha accusato il governo di «sciacallaggio politico», la presidente facente funzione dell’Emilia, Irene Priolo, ha chiesto al generale Figliuolo (che il governo aveva preferito a Stefano Bonaccini come commissario all’emergenza) di dissociarsi dalle parole di Musumeci, «visto che ritiene che stiamo facendo gli interventi in modo corretto».

«In questo decennio - ha detto Musumeci - l’Emilia-Romagna ha ricevuto 594 milioni per la lotta contro il dissesto idrogeologico. Se la Regione potesse fare lo sforzo di farci sapere quanta di questa risorsa è stata spesa potremmo programmare ulteriori interventi». Al centro della questione ci sono però i fondi post alluvione. «Con una prima ordinanza - dice il viceministro Galeazzo Bignami - sono stati assegnati 94 milioni e la Regione ne ha spesi 49. Con una seconda 33,5 e ne sono stati spesi zero. Di altri 103 milioni stanziati ne sono stati spesi ancora zero». Una ricostruzione non vera, secondo la Regione, e che secondo Priolo, «è fatta dimenticandosi che noi stessi stiamo continuando a gestire tantissimi cantieri e dimenticandosi che il governo ha scelto di gestire l’emergenza tramite il generale Figliuolo». Elly Schlein schiera il Pd compattamente al fianco della Regione: «Mentre gli amministratori hanno passato la notte a gestire l’emergenza e organizzare i soccorsi la destra di governo si è messa a fare sciacallaggio politico per fini elettorali. Giorgia Meloni aveva fatto un’inutile passerella con gli stivali nel fango a promettere il 100% di ristori a famiglie e imprese che non sono mai arrivati. Non hanno messo risorse adeguate: prima ancora che ridicolo è indecente».

RIPRODUZIONE RISERVATA