«La Regione non ha un rappresentante nel Teatro lirico» 

La Regione aveva un suo rappresentante nel Consiglio di indirizzo della Fondazione del Teatro Lirico. Era l’avvocato Giuseppe Farris, che era stato designato alla fine del 2019 e si era dimesso nel 2023. Da allora non è stato nominato alcun sostituto.

Lo fa notare Carla Cuccu, consigliera regionale del Gruppo misto. «Nel maggio del 2023 l'avvocato Farris ha rassegnato le dimissioni a seguito di polemiche e attriti con il sindaco Paolo Truzzu», ricorda. «Questa situazione ha portato ad una significativa riduzione del Consiglio della Fondazione del Teatro Lirico, con gravi condizioni e problematiche, trascurando gli statuti e impedendo l'esercizio normale delle funzioni di controllo».

«Attualmente», aggiunge l’ex esponente del M5S, «sorgono legittimi interrogativi sulla mancata nomina di un sostituto. Mi rivolgo direttamente alla Regione Sardegna e al sindaco Paolo Truzzu, presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione. Quali sono le reali motivazioni dietro questa scelta? Quali interessi si celano dietro l'assenza di un rappresentante della Regione in un organo così cruciale?La Regione Sardegna, con uno stanziamento annuale tra i più elevati tra le Fondazioni Lirico Sinfoniche Italiane, gioca un ruolo determinante nella sopravvivenza del Teatro. È imperativo», evidenzia la consigliera regionale, «garantire la trasparenza e l'efficienza nel funzionamento dell'Ente Lirico di Cagliari per preservare il patrimonio culturale e artistico della Sardegna».

Per Cuccu «si tratta di una condizione gravissima, nota a tutti e pubblicata anche nel sito internet della Fondazione. Tra i ruoli presenti è stato proprio cancellato quello relativo al rappresentante della Regione Sardegna. A nessuno sembra interessare, dal maggio 2023 ad oggi, di questa situazione. Io credo invece che sia vergognoso e che debbano essere date risposte concrete in merito. Una Regione che si disinteressa di sostenere e promuovere la cultura mostra di voler bloccare la crescita della società che amministra».

RIPRODUZIONE RISERVATA