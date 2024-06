«La Regione non ci assegna i mezzi antincendio» 

La stagione estiva per Decimomannu è iniziata decisamente male. Nelle ultime due settimane, complici i venti di maestrale e scirocco, tre incendi hanno minacciato svariati ettari di campagna incluse alcune abitazioni civili. All’incendio nella zona di Is Orrus sono seguiti a ruota quelli appiccati tra Su Meriagu e Su Cardu e l’ultimo, quello di qualche giorno fa nei pressi del ponte romano di Is Bingias, è arrivato a pochi metri dalle case. Nei primi due casi, nonostante la vicinanza delle fiamme alle case e il concreto pericolo per le persone, gli incendi sono stati gestiti dai soli abitanti, senza l’intervento dei vigili del fuoco.

Il problema

A Decimomannu sono presenti tre associazioni che si occupano di protezione civile, due delle quali, Habitat Italia e Terra Sarda, hanno formato personale ad hoc ma al momento non possono operare: «L’anno scorso abbiamo fatto una richiesta formale per aggiungere ai nostri servizi anche l’antincendio - commenta Efisio Pili, 66 anni, presidente di Habitat Italia - nel frattempo abbiamo formato dodici operatori e abbiamo già i fondi per acquistare il vestiario specifico ma non possiamo operare perché la Regione non ci assegna mezzi».Sulla stessa linea Vito D’Aniello, 65 anni, presidente delle guardie ambientali Terra Sarda: «Abbiamo diciotto volontari abilitati, otto dei quali sono militari dell’aeronautica che per lavoro si occupano di antincendio. Potremmo dare un contributo molto qualificato in queste situazioni ma non possiamo operare perché siamo senza mezzi. Nell’ultimo mese ho sollecitato più volte, speriamo che qualcuno ci ascolti».

Comune

La comunità decimese è scoperta da quando, ormai due anni fa, l'associazione Vab Terrarrubia ha chiuso la sede decimese portando i mezzi antincendio a Sinnai.«È davvero un grande peccato - commenta la sindaca Monica Cadeddu - come amministrazione abbiamo delle convenzioni annuali con le tre associazioni e facciamo il possibile per supportarle nelle loro attività ma la fornitura dei mezzi, purtroppo, non è una nostra competenza. Da parte nostra solleciteremo in Regione per ottenere queste forniture, siamo solo all'inizio dell’estate e abbiamo già avuto diversi casi di incendi a ridosso delle abitazioni in cui i vigili del fuoco non sono intervenuti perché già impegnati altrove. Finora non è successo niente di grave ma non è detto che vada sempre così. Quello dell’antincendio è un tema molto sentito in paese, anche per via dei rischi che comporta il fuoco durante la stagione stiva. È vero che nei casi di necessità le associazioni di Assemini e Uta ci sono sempre state vicine ma è altrettanto vero che in un campo così delicato non possiamo dipendere dagli altri».

