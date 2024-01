La Regione mette all’asta dieci beni 

Dieci lotti, per un valore complessivo di poco inferiore a 800mila euro, tra Oristano, Marrubiu e Arborea. A battere l’asta la Regione attraverso una gara pubblica ad offerte segrete con rialzo libero. Nella maggior parte dei casi di tratta di fabbricati ad uso abitativo o depositi di Laore. Ma nell’elenco figurano anche un complesso immobiliare e artigianale che si trova a Sant’Anna il cui prezzo di partenza è 449mila euro, una parte di fabbricato ad usocommerciale o artigianale su 4 piani con accesso su via Campanelli, ad Oristano, il cui costo è stimato in 146mila euro e un immobile a San Quirico valutato 34mila euro.

Per quattro dei lotti in vendita ad Arborea, trattandosi di immobili realizzati da oltre settant’anni, la Regione ha avviato l’iter al Ministero competente per verificarne l’Interesse culturale. L’esito è stato positivo per i due fabbricati delle vie Veneto e Mameli (per i quali la destinazione d’uso dovrà essere tale da garantire la conservazione dei singoli immobilisenza compromettere la lettura dei caratteri costruttivi degli edifici), negativo per il magazzino di via Brigata Sassari, mentre si attende risposta per il lotto di via Oberdan.

Le domande di partecipazione, con l’offerta economica, dovranno pervenire per raccomandata o a mano al protocollo del servizio Demanio, in via Cagliari a Oristano, entro il 19 febbraio. ( m. g. )

