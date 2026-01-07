La Regione intona il requiem per l’indirizzo linguistico 

Questione di numeri. Gli stessi odiati criteri con cui il Governo valuta l’Isola. Numeri per chiudere il discorso sull’istituzione di un indirizzo linguistico al Pira di Siniscola e Dorgali dopo un mese di imbarazzato silenzio. Così parlò l’assessora Ilaria Portas: «Le linee guida regionali richiedono di evitare duplicazioni di indirizzi che possono determinare la frammentazione delle iscrizioni, non solo dentro la stessa autonomia scolastica richiedente ma anche nei confronti delle istituzioni scolastiche che hanno già attivo all’interno della propria offerta formativa l’indirizzo linguistico».

Il motivo è da ricercarsi nel numero degli iscritti in caduta libera. «L’indirizzo linguistico – prosegue – è presente sia al Liceo Asproni di Nuoro che al Fermi. Quindi in due differenti autonomie in città, a Nuoro. E questo a fronte di una popolazione scolastica in calo per vari fattori».

Le argomentazioni degli amministratori non hanno convinto l’esponente della giunta Todde, neppure la ventilata possibilità di aumentare il numero degli iscritti. «È in calo anche il numero degli alunni dell'istituto Pira di Siniscola, che presenta un decremento di iscritti totale sia presso il punto di erogazione di Siniscola che in quello di Dorgali».

La sintesi di questo ragionamento è un epitaffio alle speranza di un indirizzo linguistico. «Quindi, non si giustificherebbe la presenza di un ulteriore indirizzo nella provincia a fronte di quelli esistenti e di una popolazione scolastica in forte calo». Partita chiusa, almeno per il momento. Pur non recando buone nuove L’Unione Sarda colma un vuoto di silenzio lungo un mese su quali potevano essere le motivazioni che hanno indotto la Regione a non concedere l’indirizzo.

L’istanza per l’istituzione di un indirizzo linguistico all’istituto Pira di Siniscola resta solida e trasversale. Il 29 ottobre il Consiglio provinciale di Nuoro aveva approvato all’unanimità la proposta, riconoscendo la legittimità della richiesta dell’istituto Michelangelo Pira e dei Comuni di Siniscola e Dorgali per l’adozione dell’indirizzo linguistico.

La pubblicazione del Piano formativo della Regione risale al 12 dicembre. Da allora nessuna comunicazione ufficiale. «Stiamo aspettando di sapere quali sono i motivi a monte di questa decisione, perché ancora non sappiamo nulla», spiegava solo ieri mattina Lisetta Bidoni, delegata all’Istruzione nella Provincia guidata dal presidente Giuseppe Ciccolini.

