La Regione insiste sulla moratoria, resta l’ombra dell’assalto eolico 

In campagna elettorale, la presidente della Regione e la maggioranza erano contro l’assalto eolico. Era la battaglia da combattere. Le cose sono cambiate, almeno sul piano operativo: «Dobbiamo comportarci da Regione seria», dice oggi la governatrice Alessandra Todde. Ma i 6.2 gigawatt da produrre entro il 2030 assegnati all’Isola dal decreto Aree idonee restano una quantità enorme. Il disegno di legge della Giunta con cui si vorrebbe controllare l’assalto di pale e pannelli fotovoltaici, all’esame dell’Aula da ieri, è perfettamente in linea con il provvedimento adottato da Pichetto Fratin. Anche ieri i comitati contro la speculazione energetica hanno chiesto di cambiare direzione e che la presidente ritratti l’intesa data al decreto Aree idonee, ma Alessandra Todde ha lasciato subito intendere di volere che il ddl sia approvato senza alcuna modifica sostanziale, e in questa direzione è andata ieri la discussione generale sulla moratoria.

La virata

La narrazione è cambiata: dal punto di vista della Giunta, questo non è un ddl contro pale eoliche devastanti per il paesaggio sardo, bensì un ddl per favorire la transizione energetica. Si capisce dalle parole della presidente («Dobbiamo fare una transizione energetica con un energy mix che prevede rinnovabili, gas, e la chiusura delle centrali a carbone») e pure da quelle dell’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda, firmatario dell’emendamento alla moratoria che individua le aree dove non si possono realizzare impianti: «L'idea di base è quella di permettere comunque un inserimento di impianti nuovi che concorrano poi alla realizzazione dell’obiettivo complessivo senza un ulteriore consumo di suolo».

Porte aperte

Presentato come moratoria per fermare l’assalto indiscriminato, questo è un disegno di legge che si preoccupa di lasciare aperte alcune porte, e non solo quelle per l’autoconsumo. Si apre al revamping, per esempio. Perché - sono sempre parole di Spanedda - «la possibilità di lavorare in termini di miglioramento ed efficienza all’interno di impianti già realizzati ci sembra una cosa in linea di principio possibile». Altro discorso è il repowering che comporta la sostituzione di pale esistenti con pale molto più grandi. Ma Spanedda mica lo esclude: «Il repowering riguarda un incremento di capacità dell’impianto, ma si può aprire una discussione in futuro quando si tratterà di individuare le aree idonee». Tutti elementi che poco hanno a che fare con un ddl moratoria che vorrebbe vietare l’installazione per i prossimi diciotto mesi.

Le relazioni

Ieri la prima giornata dell’esame in Aula del testo che potrebbe essere approvato oggi. Era tale la fretta di affrontare il tema che si è preferito posporlo al testo che rinvia il termine per la convocazione delle elezioni provinciali. La discussione prevista per le 10.30 è iniziata in tardissima mattinata con le relazioni di maggioranza e di opposizione. Nella prima, il presidente della commissione Urbanistica Roberto Li Gioi (M5S) ha chiarito che «questa che andiamo ad approvare non è una legge per le prossime elezioni, ma una legge per le prossime generazioni». Si tratta del «primo, robusto tassello di un progetto lungimirante che mette al centro i cittadini sardi, il loro diritto ad usufruire appieno dei vantaggi della transizione energetica. Un serio e consapevole atto di autogoverno». Adesso, «resta il giudizio dell'Aula, un voto che auspico il più condiviso possibile. Sarebbe un segnale importante, nell'esclusivo interesse del popolo sardo». Ben altri i toni del relatore di minoranza Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti): «Questo testo è stato battezzato “Salva Sardegna”, ora lo sforzo dovrebbe essere quello di salvarlo dall'improvvisazione e da una pericolosa distorsione del processo democratico».

L’appello

In discussione generale sono intervenuti soprattutto i membri dell’opposizione. Per la maggioranza, il presidente della quinta commissione Antonio Solinas (Pd) ha lanciato un appello alla minoranza affinché il testo ottenga un via libera unanime e abbia così più forza a Roma. Ma gli schieramenti potrebbero raggiungere una convergenza solo se Todde e la maggioranza prendessero in considerazione gli emendamenti del centrodestra. Si prosegue oggi alle 9.30 con gli interventi dei capigruppo. A seguire, commissioni al lavoro per il parere sugli emendamenti di minoranza, e Aula di nuovo nel pomeriggio. (ro. mu.)

