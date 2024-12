La Regione incrementa i fondi per i malati di fibromialgia 

I malati di fibromialgia potranno ricevere l’intera somma di 800 euro a sostegno delle spese mediche e non 500 o 550 euro come stava succedendo negli ultimi tempi.

Questo è quanto emerso durante l’ultima seduta di Consiglio comunale che ha discusso una mozione nel merito presentata dalla capogruppo del gruppo misto Monica Atzori. L’esponente di minoranza in un primo momento ha ricordato che la regione Sardegna: «è una delle sei a riconoscere la fibromialgia come malattia invalidante e che inoltre aiuta i malati a pagarsi parte delle cure con un contributo». La stessa consigliera ha poi spiegato che «mentre nel 2023 il numero di persone del comune di Carbonia che hanno richiesto il contributo era di 126 nel 2024 è aumentato di 32 unità». Essendo i contributi definiti in base al numero di domande dell’anno precedente, quest'anno le risorse non erano sufficienti per elargire a tutti il contributo complessivo. Per questo motivo Monica Atzori chiedeva alla Giunta di intervenire mediante risorse comunali. Il sindaco nel suo intervento di risposta ha informato che la Regione, in una recente variazione di bilancio, ha incrementato i fondi per permettere a tutti di ricevere gli attesi 800 euro. Lo stesso primo cittadino ha proposto anche di organizzare un convegno specifico dedicato al tema. Atzori ha accolto con estrema soddisfazione quanto annunciato in aula.

