La Regione in extremis sblocca i fondi per le iniziative  

Arrivano in extremis i finanziamenti regionali ai centri commerciali naturali. I fondi sono stati sbloccati ieri e adesso con grande ritardo i CCn dovranno farsi in quattro per organizzare un calendario di iniziative per il periodo natalizio. Iniziative che, se la risposta al bando fosse arrivata prima, sarebbero dovute cominciare già da lunedì in concomitanza anche con l’inaugurazione dei mercatini di Natale della Pro loco.Il CCn di via Porcu e quello Sant’Elena Imperatrice, che raggruppa i commercianti di piazza Azuni e strade limitrofe si metteranno adesso a lavoro per stilare un calendario che prevede nelle vie dello shopping artisti di strada, animazione per i bambini e musica.Il Comune comunque che, a seguito dell’incertezza dell’erogazione dei fondi regionali aveva comunque già deciso di dirottare qualche spettacolo nelle vie del commercio, oltre che al teatro tenda di Molentargius, conferma la scelta e le iniziative saranno annunciate nei prossimi giorni.Intanto oggi nel Christmas Village di viale Colombo, dove ieri è arrivata la parata di Babbo Natale, è in programma un pranzo benefico in favore di Asgop, associazione sarda genitori oncoematologia pediatrica. (g. da.)

