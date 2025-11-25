La Regione finanzia i lavori in via San Luigi 

Dopo il sì al progetto, ora c’è la certezza del tesoretto dedicato alla rinascita di via San Luigi, l’arteria del centro di Selargius che da anni attende un restyling soprattutto nei percorsi pedonali: la Regione nei giorni scorsi ha dato l’ok al finanziamento di mezzo milione, altri 200mila euro li mette invece il Comune. «Stiamo investendo sulla sicurezza delle strade e l’eliminazione delle barriere architettoniche, con una progettualità che comprende diverse vie cittadine», il commento del sindaco Gigi Concu. Attesa per l’arrivo di altri 4 milioni chiesti - sempre alla Regione - per via Trieste e via Nenni.

Le petizioni

Sullo sfondo ci sono due petizioni presentate in Comune dai residenti della zona, l’ultima all’inizio di quest’anno con un centinaio di firme in allegato e una richiesta su tutte: «Il rifacimento ex novo dei marciapiedi, e la manutenzione straordinaria del manto stradale in diversi punti dove l’asfalto presenta cedimenti».

La svolta - dopo la pubblicazione della convenzione di finanziamento da parte della Regione - si concretizzerà all’inizio del prossimo anno. Verranno demoliti e ricostruiti i marciapiedi, eliminate le barriere architettoniche, adeguata la rete di smaltimento delle acque meteoriche, e infine si procederà con la riqualificazione della strada. «Un risultato raggiunto grazie all’importante lavoro degli uffici del settore tecnico, che ci ha consentito di partecipare al bando e ottenere il finanziamento», sottolinea all’assessore ai Lavori Pubblici Claudio Argiolas. «Con questo intervento diamo risposte ai tanti residenti di via San Luigi che giustamente da tempo lamentavano le criticità soprattutto lungo i marciapiedi, ma anche alle centinaia di automobilisti che quotidianamente percorrono la via in direzione Quartucciu». Compresa nel progetto anche la sistemazione delle vie limitrofe: «Si interverrà in quelle che si trovano in condizioni precarie», spiega Argiolas, «al fine di scongiurare ogni situazione di pericolo sia per i veicoli che per chi percorre la strada a piedi».

Gli altri cantieri

Stessi interventi previsti in altre vie della città. «Con 400mila euro del bilancio verranno riqualificati i marciapiedi di via Vittorio Veneto, via Mazzini e via Machiavelli», ricorda il sindaco. «Poi proseguiremo in via Trieste e via Nenni, con due progetti - da 2 milioni ciascuno - che ridisegnano la viabilità negli ingressi di Selargius». In questi casi, oltre ai nuovi marciapiedi e alla colata d’asfalto, sono previsti anche i percorsi ciclabili a bordo strada. «Manca solo il sì alla convenzione con la Regione che contiamo di firmare a inizio 2026», conclude Concu.

