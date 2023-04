«La Regione fermi la privatizzazione degli aeroporti sardi» 

«Ma al momento non è noto neanche questo. Non conosciamo né il punto di partenza, né il punto di arrivo del progetto».

«Per rispondere a questa domanda è necessario fare un salto indietro fino a 7 anni fa, quando F2i partecipò al bando per rilevare lo scalo Riviera del corallo. Il piano industriale del fondo è rimasto secretato dal notaio, perché bastò analizzare l’offerta economica visto che non c’erano altri pretendenti. Nessuno conosce quel documento. Già questa è una anomalia».

Altro che privatizzazione. «La Regione dovrebbe ricomprare le quote degli aeroporti: sono infrastrutture strategiche, ancora di più per un’isola», dice Umberto Borlotti. Ma soprattutto, nella partita a scacchi messa in piedi da F2i – il fondo d’investimento che controlla i due aeroporti del nord Sardegna - per conquistare lo scalo di Cagliari, la pedina da sacrificare potrebbe essere Alghero. Lo scalo che Borlotti, da direttore generale, ha fatto crescere cavalcando l’esplosione di Ryanair e delle altre compagnie low cost.

Cosa pensa del progetto di fusione tra Olbia e Alghero?

Per celebrare il matrimonio con Olbia però servirà un nuovo piano industriale.

«Ma al momento non è noto neanche questo. Non conosciamo né il punto di partenza, né il punto di arrivo del progetto».

Però si conosce la valutazione economica dei due aeroporti fatta dall’advisor che ha seguito la procedura: Olbia vale 330 milioni di euro, Alghero solo 22 milioni.

«Non ho dubbi sul fatto che la valutazione sia seria. In questi casi si pesa anche il valore dell’infrastruttura in termini strategici. E siccome i fatturati attualmente non sono così differenti, evidentemente lo scalo di Alghero non ha prospettive per il futuro. Questa è l’unica spiegazione».

Ma quale obiettivo ha la fusione?

«A mio avviso si vuole gestire l’intero pacchetto del trasporto aereo nell’Isola, per aumentare il proprio potere contrattuale con le compagnie e con la Regione, che elargisce finanziamenti. La condizionabilità, così, diventa alta. Lo sviluppo non sarebbe più legato ai territori, ma a un mero interesse di un fondo d’investimento che controlla tanti altri aeroporti. E che nelle trattative con i vettori potrebbe essere disposto a sacrificare l’anello debole».

C’è il rischio che lo scalo di Alghero sia messo da parte per logiche speculative?

«Sicuramente sì. Cagliari e Olbia sono aeroporti che garantiscono un bel business, per quantità e qualità dei passeggeri. Alghero invece ha una valenza sociale, un po’ come un pronto soccorso. È essenziale per il territorio, a prescindere dalla redditività».

Gli aeroporti sono centri di potere?

«Certo, sono leve importanti. Soprattutto alla luce dell’evoluzione che c’è stata nel trasporto aereo: il turisti arrivano perché aprono i siti delle compagnie e scelgono la destinazione delle proprie vacanze».

Anche l’aeroporto di Cagliari sembra destinato alla privatizzazione.

«Non lo venderei manco morto. Dico di più: la Regione dovrebbe fermare questo processo e ricomprare tutti gli aeroporti. Va bene che ci sia un partner industriale, ma la maggioranza deve essere pubblica. Altrimenti cambia tutto».

Si spieghi meglio.

«Quando firmai l’accordo con Ryanair, la Regione investì 6 milioni per avere un traffico di un milione di passeggeri, con un ritorno economico di centinaia di milioni di euro. Oggi anche se lo scalo è privato, la parte pubblica continua a sostenere il flusso dei passeggeri con pubblicità istituzionale e altre forme di sostegno. Per capirci: se un fondo d’investimento prende il controllo degli aeroporti, i soldi per sviluppare il traffico devono essere suoi, non della Regione».

