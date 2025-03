«La Regione faccia rinascere l’ospedale» 

«La Regione faccia rinascere il San Marcellino e i piccoli ospedali con una seria riorganizzazione sanitaria». Ma «anche i cittadini facciano la loro parte, e cioè si rivolgano all’ospedale di Muravera per tutto quello che è possibile, senza scappare da altre parti». L’appello e l’invito sono del sindaco di Muravera Salvatore Piu, in lotta per il presidio ospedaliero: «Sono stato in commissione sanità assieme ad altri sindaci – ha spiegato in Aula consiliare rispondendo al gruppo di opposizione – per difenderlo con tutte le mie forze. Ho detto che adesso non è il momento di passare dai numeri alla riorganizzazione ma dalla riorganizzazione ai numeri». Tra i problemi più gravi, infatti, «c’è quello di riuscire a tenere a Muravera i medici, e qui ci deve mettere mano la Regione».

Riorganizzazione

Quanto ai cittadini «il messaggio che voglio dare è altrettanto chiaro – ha proseguito – e cioè da parte nostra l’ospedale ha bisogno di essere sostenuto. Invito tutti a utilizzare la struttura. Se c’è qualcosa che non funziona lamentatevi ma non andate da altre parti. Io ci ho messo la faccia, ho ribadito che mi curo al San Marcellino per sostenerlo perché ce l’ho nel cuore e perché è un centro di eccellenza».

Ad aprire la discussione sull’ospedale è stata la consigliera di minoranza Francesca Mattana. Minoranza che a fine gennaio aveva chiesto allo stesso sindaco di riferire sull’esito dell’incontro che si era tenuto in commissione sanità “visto anche il lunghissimo e opprimente silenzio”. «In che stato versa l’ospedale – ha chiesto Mattana – qual è il numero degli accessi al Pronto Soccorso, quali le patologie per le quali i pazienti vengono traferiti a Cagliari? E quali sono le carenze a livello strutturale?» Nessun dato nella risposta ma un «occorre passare dalla riorganizzazione ai numeri» e non il contrario che (in parte) ha messo d’accordo anche la minoranza.

In pensione

Nel frattempo è emergenza in ortopedia: l’unico medico che gestiva il servizio il primo aprile andrà in pensione e – al momento – non c’è alcun sostituto. Servizio, tra l’altro, scoperto da oltre un mese (ferie prima della pensione). Un’altra emergenza che potrebbe diventare sempre più preoccupante è quella degli anestesisti a singhiozzo: da un po’ di tempo, ormai, non garantiscono più la presenza tutta la settimana ma solo tre o quattro giorni. E senza di loro non è possibile attivare la chirurgia, la gastroscopia e persino le cure per i pazienti oncologici. E dire che – questa è una delle note positive – negli ultimi mesi il San Marcellino è diventato uno dei centri di riferimento in Sardegna per i piccoli interventi chirurgici (ad esempio quelli per le ernie). I pazienti arrivano da tutta l’isola e i numeri, se ci fosse un’anestesista 24 ore su 24, potrebbero addirittura raddoppiare.

RIPRODUZIONE RISERVATA