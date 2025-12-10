VaiOnline
Iniziativa.
11 dicembre 2025 alle 00:25

La Regione dona 1500 libri alle scuole 

Portare Grazia tra le mani dei giovani. Questo è il compito che la Regione Sardegna si prefigge a partire da oggi facendo arrivare, in 133 le scuole superiori, 1566 copie di 6 titoli tra i più amati e conosciuti di Grazia Deledda: “Canne al vento”, “La madre”, “Elias Portolu”, “Marianna Sirca”, “Cenere” e “Cosima”. La data della conferenza stampa e della consegna dei libri non è casuale: il 10 dicembre 1927 l’autrice nuorese ritirò il Nobel per la Letteratura, conferitole per “la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale, e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano”.

«L’iniziativa vuole comunicare a ragazze e ragazzi l'importanza del libro e quanto sia importante trasferire le parole su carta e, in questo modo, consentire loro di girare il mondo», spiega l’assessora della Pubblica istruzione e Cultura Ilaria Portas. E farsi esempio per le giovani donne, dato che, proprio tramite la scrittura, Deledda ha potuto «emanciparsi dal ruolo che al tempo era previsto per le donne, quello di mogli e madri». Iniziare dalle scuole è dunque seminare nel luogo in cui si forma il pensiero critico, ma dove l’opera deleddiana è spesso affidata più alla buona volontà dei docenti che alle antologie. «E sarebbe bello se proprio dalle scuole arrivasse un contributo: eventi, premi, concorsi. La Regione c’è», spiega l’assessora a dirigenti e docenti convenuti. Sarà dunque un anno deleddiano di attività, progetti, eventi. Ma anche di investimenti: la Regione ha di recente acquisito la casa delle dame Pintor, dove Grazia Deledda trasse ispirazione per scrivere “Canne al vento”. «Auspico che con questi libri possa nascere la possibilità di una scoperta o di una riscoperta dell’opera di un’autrice fondamentale per la costruzione di un immaginario, capace di portare con forza il particolare verso l’universale», conclude Portas. Perché Deledda non è stata solo esempio e avanguardia di emancipazione femminile, ma è stata colei che ha saputo indicarci il modo di attingere alle radici di una Sardegna spesso raccontata come periferica, portandola invece al centro del mondo con una forza ancora attuale.

