«La Regione dia quei terreni a Saipem» 

Dieci giorni all’alba. Il 15 ottobre sarà il giorno della verità: la Regione dovrà dire a Saipem se potrà concederle 9 ettari del compendio ex Cartiera, un patrimonio immobiliare di 36 ettari (quattro volte superiore) in possesso dell’assessorato degli Enti locali. Una parte della maxi area, quella dell’ex centrale termoelettrica oggi di proprietà della società New G, è divenuta parcheggio per pale eoliche, tutto il resto è una distesa in totale stato d’abbandono. Saipem, cui evidentemente la superficie detenuta non è più sufficiente per sviluppare le proprie attività (la multinazionale ha un robusto portafoglio commesse), ha bussato in Regione a giugno del 2023. È passato un anno e mezzo ma da Cagliari non hanno ancora dato risposta.

Ipotesi mobilitazione

O la Regione concede le aree richieste o scatterà la mobilitazione di piazza. Ad annunciare la posizione della Cisl Ogliastra è Michele Muggianu, segretario territoriale. «Nello stesso momento in cui si piange per le multinazionali in fuga da altri territori - dichiara il leader sindacale - registriamo tempi biblici e ritardi nell’assegnazione dei 9 ettari». Le aree fanno gola a tanti. Dell’eldorado economico restano macerie e (tanti) ricordi. La svolta sembrava prendere forma nel 2018, quando la Giunta Pigliaru aveva disposto il trasferimento al Comune. Di fatto, senza timore di smentita, quel provvedimento è rimasto inattuato. «Le chiacchiere stanno a zero, la Regione - insiste Muggianu - non può che dare riscontro positivo a una società che dà lavoro in Ogliastra a 700 maestranze e ha presentato un business plan con un piano di sviluppo economico e occupazionale per altre 100 risorse umane. La Cisl sostiene con forza e a tutti i livelli le richieste della società per la concessione di queste aree. Siamo fiduciosi che già nelle prossime settimane la situazione si sblocchi e la Regione provveda ad assegnarle. In caso contrario, la mobilitazione sarà inevitabile».

Il consigliere

Il vertice è convocato da Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd: «Sarà un incontro importante. Saipem - afferma l’esponente Dem - è l’unica realtà industriale della Sardegna centro-orientale e in quanto tale va preservata e a essa vanno assicurate le migliori garanzie. Confidiamo che il lavoro determinato che stiamo facendo possa condurre in tempi ragionevoli a un esito positivo. L’attesa del territorio merita una risposta che, da troppo tempo, non arriva e che confido giunga a breve. Il piano industriale di Saipem merita tutta l’attenzione della Regione».